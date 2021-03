Enrique na pokraji infarktu. Nemáme čistou hlavu, řekl po trápení s Gruzií

„La Roja“ v úvodním duelu remizovali s Řeckem 1:1 a po dvou zápasech ve skupině B jsou druzí o dva body za Švédskem. Skupinu doplňuje Kosovo. Na šampionát do Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

„Jsem na pokraji infarktu. Utkání nás stálo hodně sil. Ztráceli jsme sebevědomí a neproměňovali šance. Inkasovali jsme po drobné chybě v defenzivě. Věděli jsme, že druhý poločas bude komplikovaný,“ citoval Enriqueho deník Marca.

Na obou brankách Španělska se asistencí podílel Jordi Alba. Vyrovnávací gól zařídil v 56. minutě Ferrán Torres. „Když skórujete v závěrečném nastavení, je to proto, že jste tvrdě pracovali, abyste si to zasloužili. Bohužel tenhle film se bude ve středu proti Kosovu opakovat. Nemáme tak čistou hlavu jako obvykle, to je patrné. Vyměnili jsme sedm hráčů a soupeř se mohl opřít o podporu diváků,“ uvedl padesátiletý rodák z Gijónu.

Gruzie ho zaskočila. „Vedla si velmi dobře. Myslím si ale, že jsme si vítězství zasloužili. A i kdyby ne, bylo by mi to teď jedno,“ prohlásil někdejší hráč Realu Madrid a Barcelony, kterou jako kouč i vedl. „Gruzii musíme ocenit, neustále nás trápila z brejků. Věděli jsme ale, jak zareagovat,“ prohlásil Olmo. „Branku věnuju celému týmu, protože jsme takovou výhru potřebovali,“ dodal záložník Lipska.

Mužstva typu Gruzie dělají podle Enriqueho Španělům problémy. „Malí soupeři neexistují, zvlášť když hrají z nízkého bloku. Proti týmům jako Gruzie se trápíme víc než třeba se Švýcarskem, které na posledním šampionátu hrálo čtvrtfinále, Německem nebo Ukrajinou. Poslední zápase mě dost trápí,“ konstatoval Enrique.