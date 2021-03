Kúdela na letišti s českým týmem nebyl. Ale na Ostrovy nejspíš letěl

Hned 10 hráčů současného kádru Slavie zažilo jak tažení do čtvrtfinále Evropské ligy 2018/2019, tak účast ve skupině Ligy mistrů 2019/2020. Patří mezi ně Kúdel, Bořil, Van Buren, Kolář i Kovář • Barbora Reichová / Sport

Český národní tým cestoval v pondělí dopoledne k úternímu zápasu světové kvalifikace do Walesu. Ondřej Kúdela na letišti s týmem nebyl, ale podle informací Sportu doma nezůstal a na Ostrovech s týmem přistál. Fotbalové vedení ovšem mlčí a v tichosti nejspíš zůstane až do večerní tiskové konference z obavy o bezpečnost hráče.

Stoper Slavie a národního týmu v důsledku události během pohárového utkání na hřišti Rangers původně neměl do Walesu, tedy na půdu stejně britskou jako je ta skotská, cestovat vůbec. Rozhodl tak červenobílý klub a vedení asociace to – navzdory nešťastné slávistické komunikaci – akceptovalo.

Důvodem byly reálné obavy o bezpečnost hráče, který je kvůli možnému rasistickému výroku na Ostrovech v silné nemilosti. Na klidu nepřidal ani nedělní útok mačetou ze strany fanoušků Rangers na příznivce Celtiku, který byl smrtelný.

Po utkání proti Belgii se však kabina rozhodla zatlačit na fotbalovou asociaci, aby si spoluhráče do výpravy prosadila. Předseda Martin Malík proto začal situaci řešit se Slavií. Ještě ani v neděli nebylo jasno, patrně až v pondělí ráno padlo rozhodnutí, že Kúdela – podle informací Sportu – do Walesu odletěl. Na letiště se nepřesouval přímo s týmem, do letadla nastoupil indviduálně.

