Slovenská výhra jako vzkaz kritikům. Střelec litoval nepřející fanoušky

Slovenská cesta kvalifikací nezačala vůbec dobře. Bezbranková remíza s Kyprem fanoušky nepotěšila, ještě víc je ale rozdrásal zápas s Maltou. Ta v zápase v Trnavě vedla už 2:0, domácí museli odvracet blamáž a nakonec uhráli alespoň remízu 2:2. Vzepětí se k výhře nad Ruskem (2:1) bylo vzhledem k předchozím výsledkům poměrně nečekané.

Slovenští fotbalisté jej berou hlavně jako zadostiučinění a vzkaz těm, kteří je po prvních dvou kvalifikačních zápasech kritizovali. „Byla to zasloužená kritika, ale některé zprávy, které hráči dostali, byly dost surové. Není to vůbec příjemné, zvlášť pro ty, co mají rodinu a děti. Je mi líto, že máme takové fanoušky. Doufám, že tímto výkonem jsme si je naklonili na svoji stranu,“ komentoval 30letý záložník Róbert Mak, který zápas rozhodl a ještě předtím nahrál na úvodní trefu.

„Kritiku na svou osobu poslouchám v reprezentaci asi čtvrtým rokem. Zvykl jsem si na to, ale jiní hráči to nenesou dobře, mužstvo to ovlivňuje. Myslím, že tolik kritiky co my by jiné mužstvo nedostalo. Nezasloužíme si ji za to, co jsme pro Slovensko udělali,“ pokračoval hráč maďarského Ferencvárose.

„Jasně, máme i špatné zápasy. Ale takové nepřející fanoušky, jako máme my, jsem viděl málokde. A to jsem působil ve všelijakých zemích,“ podivoval se Mak, který kromě Maďarska v zahraničí prošel i Německem, Řeckem, Tureckem či Ruskem.

Zkušený záložník doufá, že výhra nad Ruskem povzbudí Slováky, aby své reprezentaci fandili a věřili. „Nejde o mě nebo někoho jiného. Jsme malý národ a měli bychom držet spolu,“ řekl a ocenil bojovnost, se kterou tým trenéra Tarkoviče na Rusko nastoupil.

„Řekli jsme si, co jsme si řekli, to zůstane v kabině,“ mlžil Juraj Kucka, který při absenci Marka Hamšíka navlékl kapitásnkou pásku. „Nekoukáme se na venkovní svět. Víme, že to nebylo dobré, ale semkli jsme se a podali pěkný výkon,“ ocenil svůj tým.

Slováci mají ve skupině H 5 bodů. Podle svých slov si představovali lepší start, na dvojici Rusko - Chorvatsko ale ztrácejí jediný bod a jejich cesta alespoň do baráže o MS je stále otevřená.