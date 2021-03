Kouč Slováků po fiasku s Maltou: Proti průměrným nejsme schopní hrát

„Těžko se mi hledají slova. Doplatili jsme na katastrofální individuální chyby, za které nás soupeř potrestal,“ řekl slovenský trenér Štefan Tarkovič. „V poločase jsme udělali změny, podařilo se nám ze standardek vyrovnat, ale na zvrat už jsme neukázali kvalitu v útočné fázi. Musíme se zamyslet nad kvalitou, ta bohužel na hřišti rozhoduje. Nejsme schopní hrát s průměrnými mužstvy tak, abychom byli efektivní a úspěšní. Může to vypadat jako výmluva, ale vypadlo nám devět hráčů a my nejsme schopni je nahradit,“ uvedl Tarkovič, který musel už před přestávkou stáhnout ze hry zraněného sparťana Dávida Hancka.

O vyrovnání se zasloužil obránce Interu Milán Milan Škriniar, který nejprve připravil gól pro střídajícího Dávida Strelce a v 53. minutě se trefil sám. „Úplně jsme prospali první poločas a dohánět dvougólové manko je těžké s každým soupeřem. Remizovat doma s Maltou je smutné a to nechci používat ostřejší slova. Musíme do toho dát každý víc, musíme se zamyslet, takhle se hrát nedá,“ uvedl Škriniar, čerstvě vyhlášený nejlepším slovenským fotbalistou roku.

Slováci získali jen bod stejně jako v úvodním utkání na Kypru (0:0). „Strašně mě to štve. První gól nás úplně vykolejil a druhý nás zabil. Věřil jsem, že po vyrovnání dokážeme přidat ještě další gól, ale něco tomu chybělo. Určitě jsme měli vyhrát,“ řekl brankář Dušan Kuciak.

Bod pomohl zachránit devatenáctiletý Strelec, který dal ve svém druhém reprezentačním utkání první gól. Dosud odehrál jen sedm minut proti Kypru. „Chtěli jsme to otočit, což se nepovedlo. Je to smutné, ale už s tím nic neuděláme. Místo šesti bodů máme dva a teď musíme ukrást body lepším soupeřům. Uděláme všechno pro to, abychom to v dalších zápasech napravili,“ řekl útočník Slovanu Bratislava. V úterý se slovenský tým utká v kvalifikaci na MS v Kataru s Ruskem, které vede skupinu H s dvěma výhrami.