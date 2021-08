Holub: Místo Schicka bych nasadil Hložka. Šanci by dal i Pekhartovi

Při absenci Patrika Schicka v další fázi kvalifikace mistrovství světa by se nebál víc vytěžit Adama Hložka. Radim Holub, bývalý útočník Sparty, Jablonce nebo Mladé Boleslavi, teenagerovi z Letné věří. „Myslím, že když dostane větší prostor, mohlo by to klapnout,“ soudí Holub.

Patrik Schick na EURO ukázal, jak je pro reprezentaci momentálně důležitý. Jak citelně bude nyní mužstvu chybět?

„Patrik podával výborné výkony. Dostával se do šancí, dával góly, narostlo mu sebevědomí. Když se člověk cítí dobře, jde to. Hlava dělá sedmdesát procent výkonu. Věřil si, pomáhalo to týmu. I ten jde pak nahoru. Vyrostl ve světového hráče, bude chybět, kluci ho teď ale musí nahradit.“

V kom vidíte ideální náhradu?

„Asi bych nasadil Hložka. Dával hodně gólů, teď se možná trochu zadrhnul. Ale je mladý, v posledním zápase se trefil. Silově i rychlostně je výborný. Nebál bych se mu dát šanci od začátku. Myslím, že když dostane větší prostor, mohlo by to klapnout.“

Jak se vám Hložek momentálně líbí ve Spartě?

„Čeká se od něj hodně. V pohárech šanci měl, neproměnil ji. Mohlo to být určitě lepší. Ale pořád je mladý, potenciál má. Uvidíme, jak se bude dál rozvíjet.“

Je už podle vás připraven táhnout Spartu a být členem základní sestavy v národním týmu?

„Prakticky už třetí rok hraje v základu, myslím, že už je připravený Letenské táhnout. Ale nároďák ještě asi úplně ne. Je vidět, že na mezinárodním poli to není úplně nejlepší. V tomhle směru mu ještě chybí zkušenosti.“

Měnila by se hra národního mužstva, pokud by hrál Hložek místo Schicka?

„Schick je sice větší, dokáže podržet hodně balonů. Ale Hložek je na tom silově dobře, umí taky udržet míč, sklepnout ho. Myslím, že hra by se zase tolik neměnila.“

Co vůbec říkáte situaci v útoku českého týmu? Trenér Šilhavý ještě čeká, jak se vyvine zdravotní stav Tomáše Pekharta a Michaela Krmenčíka.

„Všechno je o zdraví. Pekhart dal v minulé sezoně v Polsku dvaadvacet gólů, to je výborné. Ale za nároďák naskakoval na chvilku, protože tam je Schick. Má to těžké, ale je zkušený. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně. Jemu bych se také nebál dát šanci.“