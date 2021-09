Vydra utnul střeleckou bídu: Nevím, co se děje, že nám to tam nepadá

Co jste si říkal, když se vám z řady šancí nedařilo vstřelit branku?

„Myslím, že jsme nehráli špatné utkání. Byli jsme silní na balonu, měli jsme dost šancí na skórování. Ale už jsem si zase říkal, že to tam opět nepadne. Nevím, co se děje, že nám to tam nepadá. Z poslední střely utkání se to naštěstí povedlo.“

Jak moc se vám po gólu ulevilo?

„Už jsem nevěřil, že to tam padne. Standa (Tecl) měl dvě šance, myslím, že je vyřešil dobře. Ale jednou trefil tyč, ve druhém případě srazil obránce míč do tyče. Říkal jsem si, že gól nedáme, ani kdybychom hráli tohle utkání dvakrát. Zaplaťpánbůh že jsme vyrovnali z poslední střely.“

Trápíte se střelecky i na tréninku?

„Na tréninku nám to padá stejně jako na předzápasové rozcvičce. Během ní se asi vystřílíme. A co se týče mě osobně… Všichni víme, jak jsem zakončil nájezd v Belgii. Vyřešil jsem to špatně. Zaplaťpánbůh, že to padlo alespoň teď proti Ukrajině, i když zápas skončil 1:1.“

Nastoupili jste v netradičním složení. Jak se to podle vás projevilo na souhře mužstva?

„Strávili jsme spolu tady nějaký čas, na trénincích se to kombinovalo. Už první poločas se mi líbil, je jen škoda, že jsme v něm nedali branku. Ve druhé půlce jsme přidali ještě víc na tempu, víc jsme je presovali, dělali jsme jim problémy, bušili jsme do nich.“

Co jste říkal atmosféře? Hrálo se sice v Plzni, ale občas byli hodně slyšet ukrajinští fanoušci.

„Já ani nevím, kolik bylo lidí. Vypadlo to skoro půl na půl, překvapilo mě to. Ale v nějaké části utkání byla dobrá atmosféra.“