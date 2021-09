Šilhavý chválil Tecla: Mrzí mě, že někteří lidé jsou mnohdy vulgární

Jak hodnotíte remízový zápas?

„Měli jsme upřímnou radost, byť to nebylo o body. Takhle vyrovnat v posledních vteřinách, to se jen tak nestává. Byla to zasloužená odměna po zápase, podle mě jsme to odehráli výborně, kvalitní Ukrajinu jsme dostali pod tlak. Prohrávali jsme, ale šancí jsme měli spousty. Tím, že se nám to povedlo v posledních vteřinách, o to to bylo hezčí.“

Ve třech zápasech jste dali jen dva góly. Projevila se závislost na Patriku Schickovi?

„Patrik je gólový hráč, známe jeho kvalitu, jsme rádi, že nás na příštím důležitém srazu zase posílí. Dneska jsme hráli do plných, to je vždycky nejtěžší, dostat se do zataženého soupeře. Dařilo se nám to překvapivě lépe, než s Běloruskem, kdy jsme také dobývali, ale dneska to bylo proti silnějšímu soupeři. Mrzí mě, že Standa (Tecl), který hrál výborný zápas a skvěle to odpracoval, nevstřelil gól. Budeme hledat střelce dál, důležité bude, abychom přidali góly ze standardek, třeba Suk (Tomáš Souček).“

Co ve vás tenhle zářijový sraz zanechá?

„Jsem potěšený nasazením, ale ne překvapený. Dokázali jsme to i v minulých zápasech, že umíme hrát ve vysokém tempu. Musíme, když hrajeme s těmi nejsilnějšími. To tam bylo zastoupené. Nebyla tady proti Ukrajině taková nervozita jako v Belgii, kde jsme hráli o body do tabulky proti nejlepšímu týmu na světě. Vítězství proti Bělorusku nám vyšlo, možná mohlo padnout víc gólů. V Belgii jsme doufali, že něco uděláme, ale bohužel se tak nestalo. Ale tady jsme hráli i při remíze dobře, za to musím kluky pochválit, v zápase jsme dominovali, kdybychom proměnili šance, asi bychom i vyhráli.“

Potěšila vás remíza Walesu s Estonskem?

„Samozřejmě to kvitujeme, když jsme ztratili body ve Walesu. Teď Wales doháněl výsledek v Bělorusku, remíza doma s Estonskem pro mě byla docela překvapivá. Věřím, že v následujících zápasech, kdy s Walesem hrajeme, to zvládneme a trošku odskočíme, na druhé místo se dostaneme a zůstaneme na něm.“

Kdo z těch, co se kvůli početným absencím objevili v nominaci, si řekl o další šanci?

„Kvůli absencím se do hry dostali další hráči. Nechci teď hodnotit, že někdo hrál špatně a už se sem příště nepodívá, to určitě ne. Všichni, co tady byli, neměli problém a zapadli do týmu. Každý odehrál to své, co umí. Na začátku jsem chválil Standu Tecla, znám ho dlouho, dneska zápas odpracoval, Michal Sadílek hrál také velmi dobrý zápas. Také Vašek Jemelka byl v obraně jistý.“

Na čem zapracovat do příště?

„Bude tady Patrik Schick, věřím, že to bude záruka nějakých gólů. Snad se uzdraví i další, co na srazu chyběli a nominujeme silnější mužstvo ze zkušenějších hráčů, kteří s námi byli v minulosti. Doplníme to těmi, co nás přesvědčili a na říjnovém srazu zvládneme oba zápasy.“

Jak jste postupoval při volbě sestavy na Ukrajinu?

„Vytíženost hráčů byla nějak domluvená, komunikovali jsme s kluby i s hráči před zápasem kvůli zdravotnímu stavu, únavě. To všechno jsme vzali v potaz a připravili si na zápas plán. Jsem rád, že to vyšlo, za normálních okolností by asi Tomáš Souček nestřídal. Udělali jsme to takhle a dopadlo to dobře.“

Kolem Stanislava Tecla se po nominaci vytvořila až nenávistná atmosféra, jak to vnímal on a jak vy? A ukázal, že je platnou alternativou?

„Mrzí mě to u každého hráče, který je takhle osočovaný. Standa dneska odpověděl, byť branku nedal, ale odpracoval celý zápas, to jsme asi viděli všichni. Lidi svůj názor mají, spíš mi vadí, že jsou pak nesoudní a mnohdy vulgární. S tím asi těžko něco uděláme.“