Šilhavý: Snad se Schick naštve, ale vendetu nechceme. Co Kúdela či Pilař?

Česká nominace na říjnový dvojzápas kvalifikace o mistrovství světa s Walesem (8. října v Praze) a s Běloruskem (11. října v Kazani) je hotova. Po disciplinárním trestu za sporné vyloučení v prvním měření s Walesem se vrací se střelecké eso Patrik Schick. „Kdyby se zdravě naštval a vrátil to soupeři sportovní cestou, šlo by o ideální odpověď,“ přeje si trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Před zářijovým srazem jste měli hromadu absencí. Bylo nyní snazší vytvořit nominaci?

„Ano, skládala se mnohem lépe než předchozí. Nechci ale přebíhat, jelikož mnozí hráči mají před sebou ještě dva zápasy. Jeden pohárový a jeden ligový. Nicméně věřím, že kluci budou i po těchto utkáních v pořádku a připravení na tento sraz. Chceme se prezentovat v tom nejlepším světle.“

Je téměř jisté, že budete hrát baráž bez ohledu na výsledek kvalifikace. Nakolik je pro vás důležité vybojovat druhé místo ve skupině?

„Jednoznačně je. Pokud půjdeme do baráže z druhého místa, máme velkou výhodu. Budeme nasazení a tím pádem bychom zápasy, minimálně ten první, hráli doma. Když pominu tyto okolnosti, chceme v Praze proti Walesu předvést kvalitní fotbal a vyhrát se skvělou atmosféru plného stadionu v zádech. To by se nám líbilo. Kdyby se opakovaly výkony s Belgií a Anglií, bylo by to skvělé. Fanoušci byli z našeho fotbalu nadšení.“

Wales přijede bez největší hvězdy Garetha Balea? Registroval jste hlasy, že zápas bude výrazně snadnější?

„Hráči vědí, že Wales není to jenom Bale, byť je to úžasný hráč. Myslím si, že naši fanoušci by takovou hvězdu rádi viděli na vlastní oči. Sám bych byl na něj také zvědavý. Pro Wales je samozřejmě důležitý, ale není to tak, že bez něj jsou výrazně slabší. Kádr mají prošpikovaný hráči z Premier League, Bale je pouze třešnička na dortu. I bez něj mají velkou kvalitu.“

Spoléháte na to, že zásadní bude návrat Patrika Schicka? A je motivačním faktorem i to, že právě ve Walesu byl sporně vyloučený a nemohl se zúčastnit posledního srazu?

„Souhlasím. Takhle bych si to představoval. Kdyby se Patrik zdravě naštval a vrátil to Walesu sportovní cestou, šlo by o ideální odpověď. Ale vůbec sem nechceme tahat nějakou vendetu, chceme se připravit na zápas a zvládnout ho se vším všudy.“

Stoper Ondřej Kúdela je mezi náhradníky. Jak reálná je varianta, že bude ještě povolán?

„Budeme dávat pozvánku ještě jednomu útočníkovi. Co se týče Ondry, je to s ním složité. Dlouho nehrál, do dnešního dne ještě nenastoupil. Uvidíme, zda bude v zápřahu v tomto týdnu. Po derby se domluvíme. Může být donominovaný, byť bychom měli o jednoho stopera víc. Záležet bude samozřejmě i na jeho zdravotním stavu. Máme tady Kubu Brabce. V Řecku je nadšený. Říkal mi, že mají skvělé mužstvo. Je připravený, proto dostal pozvánku.“

Pavel Kadeřábek začal hrát za bundesligový Hoffenheim, v nominaci není. Proč?

„S Pavlem jsem se bavil už před minulým srazem, kdy ještě nehrál. Už tehdy mi naznačoval, že má opakující se zranění lýtkového svalu. Teď jsme si volali zase. Sice říkal, že už hraje, ale po zápase musí mít dva dny klidu a dát problémové místo dohromady. I z toho důvodu požádal o vynechání z nominace, aby nohu šetřil. Myslím, že podobné to bude i před posledním srazem.“

Co vás vedlo k povolání Filipa Nováka?

„Několikrát jsem s ním mluvil. Také měl opakující se zranění. Byl z toho zničený. Po přestupu do Fenerbahce byl chvíli zdravý, pak zase ne. Když je ale fit, má moji důvěru. V posledním utkání dokonce dal gól. Na základě herní praxe a zkušeností jsme se rozhodli ho nominovat.“

Je velkou komplikací absence zraněného Jakuba Jankta?

„Mrzí mě to. Na reprezentaci vždycky přijede natěšený a nažhavený. Je to škoda nejenom pro národní tým, ale i pro něj samotného, protože si začal v Getafe budovat pozici. Pro nás je to velká komplikace. Kuba je křídlo, levák, zkušený hráč. Je škoda, že s námi nebude. Budeme to muset zvládnout bez něj.“

Jablonecký trenér Petr Rada říká, že Václav Pilař má reprezentační fazonu. Uvažoval jste, že ho povoláte?

„Přiznám se, že jo. Bavili jsme se o něm, jelikož Vencu moc dobře známe. V reprezentaci hrál dříve výborně, pak ho brzdila zranění. Sice není mezi náhradníky, výhodou je, že ho nemusíme moc sledovat.“