Sport odmítá nařčení Slavie i FAČR: Ta dezinterpretace nás překvapila

Jan Bořil, Lukáš Masopust a Petr Ševčík dostali důvěru od reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého na dvojzápas proti Walesu a Bělorusku. Po prohraném derby, v němž všichni nastoupili, se kvůli zraněním v pondělí omluvili, což vyvolalo ve fotbalovém zákulisí spekulace. Ty ještě umocnil fakt, že jeden z lékařů reprezentace pracuje současně i pro Slavii.

Deník Sport situaci popsal i s použitím citací tiskového mluvčího klubu. A jako první informoval i o pravděpodobné operaci Jana Bořila.

Klub z Edenu i FAČR nicméně vydaly v mnohém podobná prohlášení. „SK Slavia Praha se důrazně ohrazuje proti původně zveřejněným naprosto nepravdivým informacím deníku Sport v článku na jeho webu, že ohledně neúčasti reprezentantů Bořila, Masopusta a Ševčíka došlo k dohodě mezi klubem a FAČR. Žádná dohoda neexistuje. Všichni tři hráči byli během pondělí vyšetřeni v ÚVN ve Střešovicích magnetickou rezonancí,“ píše se v prohlášení klubu s tím, že Bořil bude muset podstoupit operaci poškozené chrupavky kolenního kloubu.

Deník Sport a web iSport.cz si nicméně stojí za tím, že mezi Slavií a FAČR k dohodě o uvolnění hráčů z reprezentačního srazu došlo. A to i v tom duchu, že FAČR nebude aktivovat článek 5 regulí FIFA, kterým by mohl znemožnit start původně nominovaných hráčů Slavie v nejbližším ligovém zápase s Libercem, pokud by do něj byli nominováni. A to pro to, že nemá pochybnosti o tom, zda má trio hráčů opravdu zdravotní problémy.

Podle regulí FIFA se totiž z reprezentace omluvený hráč v 5 dnech následujících po skončení srazu nesmí zapojit do ligového utkání. Byť jen tehdy, když druhá strana (v tomto případě FAČR) tento článek aktivuje, protože se jednáním klubu cítí poškozená. A jelikož to FAČR dle našich informací takto nevidí, dohodl se s klubem fakticky i na tom, že článek neaktivuje. Byť zápas F:L s Libercem (16. listopadu) do ochranné lhůty fakticky spadá.

Dohodou jsme neoznačili ani nemysleli jakékoliv nekalé či nestandardní jednání. O to víc nás překvapuje, že jak Slavia, tak FAČR nejspíš právě v tomto kontextu o celé věci přemýšlejí a náš text takto dezinterpretují…

Zraněným hráčům, především Janu Bořilovi, pak přejeme brzké uzdravení.