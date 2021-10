Souček: Snad se poučíme z chyb. Ocenil, že hráči mohou jít volit

Jako kapitán povede v pátek český národní tým do důležitého utkání proti Walesu. Tomáš Souček se i přes nabitý program cítí v dobré kondici a pohodě. Srší z něj odhodlání pomoct svému mužstvu a urvat v kvalifikačním duelu na MS vítězství. „Je to pro nás hodně důležité,“ přiznal záložník West Hamu na tiskové konferenci, kde mluvil i o početných ztrátách národního týmu.

Jak si poradíte s četnými absencemi, obzvlášť vašeho parťáka Vladimíra Coufala?

„Každá ztráta je znát. S Vláďou jsem každý den v týmu, naše spolupráce je na hřišti obrovská. Ztráty cítíme, ale máme před sebou velký krok, musíme to zvládnout bez nich. Máme plno dalších hráčů, kteří je musí nahradit. Měli jsme spolu pár tréninků, věřím, že poskládáme silný tým, abychom zvládli zápas s Walesem.“

Co se dá vyčíst ze hry soupeře?

„Už jsme měli hodně videí, viděli jejich útočnou i obrannou fázi. Měli jsme tam i náš zápas, co jsme s nimi hráli na jaře (0:1). Bude to typický ostrovní fotbal, který od nich známe, půjde o hodně těžký zápas, podobný jako u nich. Věřím, že se poučíme z chyb, tam jsme si vytvořili šance, co jsme nedali a pak byli potrestaní. To musíme zlepšit a naopak využít našich příležitostí.“

V jaké fyzické kondici jste vy osobně?

„Zápasů je opravdu hodně, je to náročné. Ale pro tohle fotbal všichni děláme. Kvůli nabitému programu se méně se trénuje a my můžeme hrát takové velké zápasy. Jsem za to rád, věřím, že budu naplno připravený. Fyzicky se cítím velice dobře, snad to přenesu na hřiště a pomůžu klukům.“

Motivuje vás uhrát druhé místo v kvalifikační skupině?

„Je to pro nás hodně důležité. Chceme porazit Wales, abychom udrželi velké sebevědomí, jako jsme měli na EURO a ukázat se fanouškům. Chceme určitě být druzí, je to pro nás všechny velký zápas.“

Je pro vás velká výzva zahrát si na mistrovství světa?

„Pro většinu z nás bylo EURO první velký turnaj, všichni jsme si to užili a dosáhli velkého úspěchu. Ještě větší úspěch se může stát na mistrovství světa, navíc se hraje jen za rok. Pro všechny je cíl se tam dostat a zažít takový turnaj. Když se kvalifikujeme, máme tým na to uspět podobně, jako se nám to povedlo na EURO.“

Spoléháte na formu Patrika Schicka?

„Jsem rád, že Patrik ukazuje v Německu takové výkony. Budu ještě raději, když to přenese i sem k nám na reprezentaci. Je to náš důležitý střelec, útočník. Musíme ho všichni podpořit. Odvetu za Wales, kde dostal červenou, v hlavě nikdo nemá. Neodehráli jsme tam povedený zápas, prohráli jsme tam všichni jako jeden tým. Chceme je porazit, vůbec nepřemýšlíme o tom, co se dělo tam.“

Na závěr otázka mimo fotbal - půjdete o víkendu volit?

„V pátek se budeme soustředit jen na zápas a chceme ho co nejlépe zvládnout. V sobotu ráno máme možnost od národního týmu jít volit. Jsme za to rádi, můžeme zvolit stranu, které každý věří.“