Tady má hrát Anglie… Stadion v plamenech, hořel VAR, obavy o hřiště

Andorra v sobotu přivítá na svém stadionu favorita skupiny I z Anglie. Anebo je kvalifikační duel ohrožen? V pátek odpoledne totiž na Estadi Nacional začalo hořet! Když se reportér Rob Dorsett ze Sky Sports chystal na živý vstup, plameny zachvátily prostor mezi střídačkami.

Hustý dým pohltil i přilehlé domy, které jsou od maličkého stadionu vzdáleny jen pár metrů. Hasiči společně se zaměstnanci areálu stihli oheň uhasit relativně včas, sobotní zápas by podle všeho neměl být ohrožen. „Nemyslím si, že by se to dotklo hrací plochy, ale policie a hasiči vypadají znepokojeně,“ hlásí z místa John Cross, redaktor Mirroru.

Právě hrací plocha mohla způsobit větší problém. Stadion, na kterém reprezentace Andorry hraje své zápasy od roku 2016 a má kapacitu jen 3300 míst, disponuje umělým trávníkem. Ten podle informací The Telegraph plamenům rovněž neunikl, ale o zásadní poškození by se jednat nemělo.

Zápas se má hrát v sobotu od 20:45. Vůbec poprvé v historii anglické reprezentace ho odpíská žena, konkrétně ukrajinská rozhodčí Kateryna Monzulová. Na lajnách jí budou pomáhat krajanky Maryna Striletsková a Svitlana Grušková. „Je to velmi důležitý okamžik pro rovnost pohlaví, absolutně,“ řekl anglický trenér Gareth Southgate.

Anglie vévodí kvalifikační skupině I se 16 body a míří za postupem. Andorra má po šesti zápasech na kontě tři body za zářijovou výhru 2:0 nad San Marinem. První vzájemný duel se hrál před měsícem ve Wembley, Albion zvítězil 4:0.