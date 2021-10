Chytrý: Hložek na podhrot? Víme, jak se tam chová, musíme se rozhodnout

Jak s určitým odstupem hodnotíte remízu s Walesem?

„Jsme zklamaní, protože jsme chtěli uspět, chtěli jsme vyhrát, což se nepovedlo. Je to podpořené i tím, že se nám nepovedlo podat optimální výkon. Nebylo to ideální.“

Co se vám nelíbilo?

„Dvě věci byly úplně zásadní. V prvním poločase nám nešla výstavba útoku, neměli jsme optimální rozehrávku odzadu. Ale nešlo jen o ni, neměli jsme ani dobrý pohyb vepředu, dohromady z toho vyplývalo, že to bylo neurovnané, nepřesné. Dělali jsme chyby a tím jsme nabíjeli Walesu, že mohl hrát zezadu na brejky, což jim vyhovovalo. Dobře jsme to věděli.“

A druhá věc?

„Situace, které vznikly, jsme neřešili dobře. Nedostupovali jsme dobře soupeře, byli jsme daleko. Měli jsme lépe reagovat. Nedařilo se nám to tak, jak jsme si představovali.“

Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý hovořil bezprostředně po utkání o tom, že hráči měli těžké nohy. Čemu to přisuzujete?

„Nevím přesně, jak vám Jarda odpovídal. Ale myslím, že po chybách jsme znejistěli. Přišlo mi, že pak nám i ztěžkly nohy. Byli jsme o krok pozadu, byli jsme dál v těch situacích, než jsme měli být. Nebyli jsme dostatečně agresivní a tak najetí, abychom byli v soubojích včas.“

Bylo to tedy i o hlavě?

„Malinko jo. Když jsme hledali cestu ve výstavbě, udělali jsme pár chyb. A kluci pak trošku znejistěli. Roli sehrála i kvalita a rychlost velšských protiútoků. Někdy podvědomá reakce bývá, že si hráč dává distanc, ale to je špatně. I hlava hrála roli v našem výkonu, že to nebyl úplně ono.“

Chystáte pro utkání s Běloruskem změny v sestavě?

„Uvažujeme, jaká sestava by byla optimální. I na základě pátečního zápasu zvažujeme, co by mohlo fungovat a co bychom mohli vylepšit. Pak se rozhodneme pro variantu, o které si budeme myslet, že bude nejlepší směrem k utkání s Běloruskem. Postavíme hráče, o kterých si budeme myslet, že duel budou schopni nejlépe zvládnout.“

Vykartoval se Antonín Barák. Jak velkou komplikací to pro vás je?

„Tonda nastupoval, musíme tu situaci řešit. Bude tam další hráč, zvažujeme různé varianty. Ve středu zálohy může nastoupit Adam Hložek, Michal Sadílek, máme i další možnosti. Uvidíme. Budeme se o tom ještě bavit.“

Jak moc vás láká využít Adama Hložka na podhrotu, kde hraje ve Spartě?

„Víme, že tam hrát může. Víme, jak se tam bude chovat. Teď se musíme rozhodnout, jestli je tahle varianta tou, kterou do toho zápasu chceme.“

Odbočme od reprezentace. Byli jste volit?

„Já byl a zájem byl tady velký, spousta hráčů i členů realizačního týmu volit šla.“

Pavelka, Bucha a Nguyen

Trojici Holeš, Barák a Mandous, kteří se od týmu odpojili, nahradili středopolaři David Pavelka s nováčkem Pavlem Buchou a gólman Filip Nguyen.

Slávista Holeš kvůli problémům s lýtkem scházel už v pátečním utkání s Walesem. „V sobotu se po konzultaci s lékařským štábem od týmu odpojil,“ uvedla reprezentace na webu FAČR.

Další slávista brankář Mandous opustil národní mužstvo kvůli nespecifikovaným osobním důvodům. Záložník italské Verony Barák dostal v utkání s Walesem druhou žlutou kartu v kvalifikaci, která znamená jednozápasový trest.

Premiérovou pozvánku do národního A-týmu si vysloužil plzeňský Bucha. Třiadvacetiletý střední záložník patřil do březnového mistrovství Evropy ještě do kádru reprezentační jednadvacítky.

Největší zkušenosti z dodatečně nominované trojice má sparťan Pavelka. Třicetiletý defenzivní záložník na začátku angažmá trenéra Šilhavého patřil k hlavním tahounům mužstva, od března ale za národní celek nehrál. V reprezentaci má na kontě 23 startů a jeden gól. Devětadvacetiletý brankář Slovácka Nguyen už byl několikrát povolán, na premiérový start za český tým ale stále čeká.

Všichni tři dodatečně nominovaní se už během soboty připojí k mužstvu. Tým odcestuje k utkání s Běloruskem v neděli dopoledne. Kvůli sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se bude hrát na neutrální půdě v ruské Kazani.