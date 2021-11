Repre by mohl doplnit i Krmenčík: Výkony rostou, chování nebylo ideální

Volné místo v nominaci si necháváte pro jednoho útočníka?

„Ano. Aktuálně to vypadá, že vezmeme jednoho z trojice Michael Krmenčík, Tomáš Pekhart a Milan Škoda. Bude nám chybět Patrik Schick. Věříme, že ho dokážeme nahradit, ale všichni víme, že Patrik je naším nejefektivnějším hráčem a nejlepším střelcem.“

Mezi náhradníky je i Michael Krmenčík ze Slavie. Jak hodnotíte jeho angažmá ve Slavii?

„Myslím, že zvolil správně. Vrátil se do českého prostředí, do špičkového klubu, který hraje evropské poháry. Po sportovní stránce to bylo určitě správně. V širší nominaci je na základě dlouhodobé výkonnosti. Pokud bude ve formě, počítáme ho mezi kvalitní hráče, kteří by mohli týmu pomoct. Jeho výkony ve Slavii mají vzrůstající tendenci. Mluvil o tom i trenér Trpišovský. Potřeboval se dostat do aktuálního fyzického stavu, a pokud bude optimálně připravený, o jeho kvalitě nepochybujeme.“

Co jste říkal chování Krmenčíka v posledním zápase s Plzní?

„Jeho chování směrem k bývalému klubu nebylo úplně ideální, podle mě tam mohlo být více respektu. Ale je to Michalova záležitost, to si musí vyhodnotit on.“

Tušíte, jak využijete Jana Kuchtu, který už v nominaci je?

„To v tuto chvíli nedokážu říct. Do srazu jsou ještě dvě utkání. Nejvíc nás teď zajímá zdravotní stav, doufáme, že všichni přijedou v pořádku. Pak bude nějaký tréninkový proces. Podle toho, jak budou kluci vypadat na hřišti, se bude rozhodovat. Uvidíme podle aktuální situace.

Adam Hložek nastupuje ve Spartě na podhrotu, vy jste ho na téhle pozici vyzkoušeli proti Bělorusku. Plánujete, že by na téhle pozici opět nastoupil, nebo s ním počítáte spíš na křídlo?

„Může hrát na obou postech. U Kuchty je to stejné. Uvidíme, v jakém budou kluci stavu, jak se nám budou jevit na tréninku. Podle toho se budeme rozhodovat a také si řekneme, jaká pozice by byla pro Adama lepší. Jestli ty dva kraje obsadíme jinak, nebo Adam bude na straně a na podhrotové pozici někdo jiný. Rozhodneme se až těsně před utkáním.“

Je pro vás v současné chvíli Jakub Pešek ze Sparty křídlelním hráčem s nejlepší formou?

„Asi bych to takhle nedefinoval, ale na minulých dvou srazech se prezentoval velmi dobrou formou. Je to hráč, se kterým počítáme. Víme, že má formu.“

Ze Sparty je v nominaci i záložník David Pavelka. Proč jste ho vybrali?

„Je v širším portfoliu hráčů, které dlouhodobě sledujeme. O kousek mu unikla nominace na EURO. Pořád patří mezi hráče, na které se díváme. Vzhledem k absencím a jeho výkonnosti jsme se pro něj rozhodli. Na posledním srazu poté, co jsme ho donominovali, odehrál velmi dobré utkání, potvrdil, že má výkonnost.“

Neuvažovali jste o Ladislavu Krejčím mladším ze Sparty?

„Uvažovali, říká si o pozvánku do reprezentace. Ale u něj je hendikep, že je po zranění. Ani Sparta si není jistá, jak ho může využít, aby nedošlo k recidivě zranění. My musíme mít stoprocentní jistotu, že je ten hráč zdravý a připravený. Pak ho můžeme nominovat. Až bude (Krejčí) stoprocentně zdravý, pak bude jeho šance na nominaci vyšší.“

O brankáři Ondřeji Kolářovi ze Slavie jste neuvažovali?

„Ondra zase patří mezi hráče, které sledujeme. Ale v klubu dostává teď přednost Aleš Mandous, proto je v nominaci on.“

Obránce David Zima v Turíně má malé vytížení. Není to pro vás problém?

„Pokud hráč ze špičkového českého klubu přestoupí do italské Serie A nebo anglické Premier League, je to na základě špičkové kvality toho hráče. Pokud u toho hráče dojde k tomu, že aktuálně tolik nehraje, věříme, že tohle období dokáže překlenout. Máme v tomto směru zkušenost například s Patrikem Schickem. Pokud by ten hráč nehrál dlouhodobě, bude to problém. Ale u Davida se jedná o kratší periodu. Věříme, že na základě jeho kvality to nebude problém. Proto jsme ho nominovali.“

Jak přistoupíte k přípravnému zápasu s Kuvajtem?

„Variant se nabízí několik. Můžeme dát prostor klukům, kteří tolik nehrají. Pak jsme zvažovali, že bychom vyzkoušeli jinou organizaci hry, o které se bavíme už delší čas. Nejvíc se ale nyní přikláníme ke třetí variantě. A ta je, že zápas s Kuvajtem pojmeme jako přípravu na kvalifikační utkání s Estonskem a že změn nebude tolik. Spíš se pokusíme vyzkoušet herní varianty a posty směrem k utkání s Estonskem. Ale vše bude vycházet z aktuálního zdravotního stavu, budeme s kluky mluvit, jak se budou cítit, jestli nebudou mít lehká zranění.“