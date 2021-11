Výhled na baráž o MS: Češi spíš nenasazení. Koho můžou potkat?

Tou dobou už se budete asi ukládat ke spánku, česká reprezentace si ale v tu chvíli ještě jednou důkladně zjistí, v jaké je situaci. V sobotu, zhruba hodinu před půlnocí, by podle očekávání měla ztrácet tři body na Wales v bitvě o druhé místo v kvalifikaci. Pak by byla blíž postupu do baráže o mistrovství světa z Ligy národů, tedy z pozice jistého nenasazeného před losem play off.