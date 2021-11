Mandous: S Kolářem máme skvělý vztah. Kuvajt? Nejjednodušší nula

V sobotu přesně v jednu hodinu se usadil k počítači a s českými novináři probral situaci. Nejen v reprezentaci, ale především ve Slavii. Debata se stočila i na jeho vztah s konkurentem Ondřejem Kolářem. „Chová se úplně v pohodě, je to velký profesionál,“ říká devětadvacetiletý gólman.

Proti Kuvajtu jste vychytal první čisté konto v reprezentaci. Moc jste si ale nezachytal, že?

„To ne, ale zápas jsem si přesto užil. Reprezentovat je pro mě čest. Jsem rád za důvěru. Nula se počítá vždycky.“

Byl jste absolutně bez práce, z devětadevadesáti procent se hra odbývala na polovině soupeře. Co jste celý zápas dělal? Stihl jste komunikovat s olomouckými fanoušky?

„Na utkání jsem měl rodinu a spoustu kamarádů, ale s diváky jsem nekomunikoval. Shodou okolností jsem svůj první reprezentační zápas odchytal také v Olomouci, je to pro mě srdeční záležitost. Nicméně je fakt, že pro gólmana to byl nejlehčí zápas, který si vůbec dovede představit. Byla to moje nejjednodušší nula v kariéře. Přitom před zápasem jsem se normálně připravoval jako na každé jiné utkání. Vůbec jsem si nepředstavoval, že to bude tak snadné. Vadila mi jen velká zima, dával jsem si nabíhané rovinky, bez pohybu by to nešlo.“

Daří se vám nejen v reprezentaci, ale i ve Slavii. Momentálně držíte osobní šňůru pěti čistých kont v řadě. Prožíváte nejlepší období v kariéře?

„Je to skvělé. Pro každého gólmana je plusem, když udrží čisté konto. Mně se to povedlo již popáté. Ve Slavii nám to dodává sebevědomí. Nejen mně, ale celému týmu. A máte pravdu, momentálně jde o mé nejlepší období kariéry. Chytám v jednom z nejlepších českých klubů, navíc pravidelně, což je úžasné.“

Ve Slavii jste gólmanem číslo jedna, Ondřeje Koláře jste odsunul do pozice dvojky. Jak vnímá, že jste ho připravil o pozici v brance?

„Předně si nemyslím si, že je to ve Slavii rozdělené na jedničku a dvojku. Ale teď prostě chytám já. S Ondrou máme skvělý vztah, vzájemně se podporujeme. Když chytal on, také jsem ho podporoval. Dělá mi skvělý servis. Myslím, že takhle by to mělo být v každém klubu. Nikdy jsem s nikým neměl žádný problém. Takhle je to pro mě úplně normální a přirozený. Ondra se chová úplně v pohodě, je to velký profesionál.“

Nakolik je skladba tréninků z gólmanského pohledu jiná oproti Olomouci?

„Moc se neliší, věci se dělají podobné, ale pravdou je, že ve Slavii se klade větší důraz na hru nohou. S trenéry gólmanů řešíme hodně i postavení během utkání, v tom je opravdu velký rozdíl. Cítím na sobě progres a doufám, že to bude pokračovat.“

Ve Slavii máte problémy s absencemi v obraně, zejména ve stoperské dvojici, kde nyní nastupují Aiham Ousou a Taras Kačaraba. Jak se s nimi spolupracuje?

„Poslední čtyři zápasy nastoupili oni. Myslím, že se hodně zlepšují, o čemž svědčí minimální počet šancí, které si proti nám soupeři vytvořili. Do defenzivy hrají vážně dobře. Pomalu boříme i jazykovou bariéru. S některými kluky se domluvím anglicky, na hřišti se ale všichni snaží komunikovat česky. Stačí se naučit pár pokynů a každý ví, o co jde. Taras i Aiham hrají skvěle a doufám, že si formu nějaký čas udrží.“

Co vás během doposud relativně krátkého působení ve Slavii nejvíc zaujalo?

„Co se týče zázemí, tak v Edenu je to samozřejmě mnohem lepší. Ale když se vrátím k tréninkům, tak musím přiznat, že chvíli jsem si zvykal na rychlost, která je o poznání vyšší než v Olomouci. Samozřejmě i kvalita zakončení je odlišná. Docela jsem koukal, jak rychle kluci hrají na malém prostoru. Brankář má okamžitě kratší dobu na reakci. V těchto věcech je to jiné. I proto jsem rád za přestup do Slavie, mám možnost se neustále zlepšovat.“

V úterý zakončíte světovou kvalifikaci domácím zápasem s Estonskem. Bude to o mnohem těžší duel než s Kuvajtem?

„Bude to určitě složitější utkání, tak se na to i připravujeme. S Kuvajtem jsme si mohli vyzkoušet hru do plné obrany. Něco podobného budeme muset řešit i s Estonskem. Video nás teprve čeká, zatím jsme si rozebrali jen zápas s Kuvajtem.“