Souček: Baráže si ceníme. Karetní ohrožení? Budu to mít v hlavě

Bude těžké přepnout na Estonsko poté, co jste si zastříleli proti slabšímu Kuvajtu (7:0)?

„Věřím, že to pro nás těžké nebude. Odehráli jsme dobrý zápas s Kuvajtem. Estonci hrají ve stejném rozestavení, věřím, že budeme zase víc držet balon. Kuvajt byl pro nás tím stylem hodně nápomocný. Ale víme, že teď nás čeká daleko těžší soupeř. Musíme k tomu přistoupit stejně od první minuty. Věřím, že znovu předvedeme náš herní styl.“

Reprezentace odehraje v roce 2021 už sedmnácté utkání, což je nejvyšší číslo v historii české a československé reprezentace. Jak na končící rok vzpomínáte?

„Určitě na něj nikdy nezapomenu, odehráli jsme toho opravdu hodně. Týmově ještě nejsme u konce, ale hodnotím to hodně kladně. Byli jsme mezi nejlepšími osmi týmy na EURO, probojovali se do baráže o mistrovství světa, odehráli mnoho dobrých zápasů. Vzpomenu si také na jednu velkou bublinu, kde jsme zažili i těžké časy, ale jako tým jsme je strávili spolu a zvládli to. Hned v úvodním zápase roku jsem dal tři góly (proti Estonsku) v zatím posledním proti Kuvajtu jeden, třeba gólem tenhle reprezentační rok dokončím. Jsem hlavně rád, že tým takhle šlapal.“

Navážete na tři góly proti Estonsku?

„Šlo o můj první hattrick v reprezentaci, určitě na něj nikdy nezapomenu. Pokud se mi to povede v úterý znovu, vůbec bych se nezlobil. Lidé si zvykli na mé góly, ale od toho na hřišti nejsem. Když mi to tam padne, jen dobře, že můžu týmu pomoct. Ale hlavní část mé práce je defenziva, pak korigovat ostatní hráče, aby se cítili na hřišti lépe a byl jsem jejich lídr. Když k tomu přidám asistence nebo góly, je to jen plus, co mi pomůže. Byl jsem samozřejmě rád za gól proti Kuvajtu, ale to není to hlavní, co potřebuju k tomu, abych byl po zápase šťastný.“

Ulevilo se vám, že už máte jistou účast v baráži? A budete sledovat výkon Walesu proti Belgii, kde potřebujete, aby vyhrála Belgie, abyste měli šanci na druhé místo ve skupině?

„Jsme hodně rádi, že tam po několika letech jsme a v březnu se porveme o mistrovství světa. Uděláme všechno, co půjde. Zápas s Estonskem je hodně o nás, nebudeme koukat na ostatní zápasy. Všichni chceme vyhrát a podat kvalitní výkon. Je to poslední zápas před baráží, všichni hrajeme za českou reprezentaci, to je nejvíc, co může být. Když to půjde, chceme být druzí, je to opravdu důležitý zápas pro každého z nás.“

Jste připravení na to, že v baráži budete pravděpodobně nenasazení a čeká vás těžký soupeř na venkovním hřišti?

„Jsme hlavně rádi, že v baráži jsme, toho si ceníme. V úterý do toho dáme všechno, abychom zvládli Estonsko, půjdeme do toho naplno. Víme, že šance na nasazení není taková, ale chceme ji využít. Po tomhle reprezentačním srazu je brzy los (v pátek 26. listopadu), prakticky hned se dozvíme, proti komu a kde budeme hrát. Je to obrovská výzva, zvládnout dva zápasy v baráži a případně postoupit na mistrovství světa. Ať budeme hrát v Česku, nebo jinde, dáme do toho maximum.“

Ovlivní váš výkon fakt, že jste v karetním ohrožení a po případném trestu byste nemohl nastoupit do baráže?

„Víme o tom všichni. Je to velká věc, ale když se na něco takového až moc myslí, stane se to. Chci hrát svým stylem hry, ale budu mít v hlavě, abych neudělal zbytečný faul na jasnou žlutou, což se může někdy přihodit třeba při nějakém protiútoku v šedesáté, sedmdesáté minutě. Ale když budu hrát tak, jak to cítím, věřím, že v play off nastoupím.“