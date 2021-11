Brabec o baráži: Italové nebo Portugalci? Nic příjemného

Utnul marné dobývání Estonců. V 59. minutě se k Jakubu Brabcovi odrazil míč a prvním gólem nasměroval český tým v posledním kvalifikačním zápase o mistrovství světa k výhře 2:0. Národní mužstvo ale půjde do baráže jako nenasazené a první kolo bude hrát v březnu venku. Potenciální soupeři? Například Italové, nebo Portugalci. „Skotové nebo Velšané jsou pro nás přijatelnější,“ říká Brabec. „Je to výzva a věřím, že se o to porveme,“ hlásí český stoper odhodlaně.

Jaké bylo utkání proti Estonsku?

„Nelehké. Estonce jsme rozhodně nepodcenili, viděli jsme je na videu a vůbec špatní nebyli. Myslím, že to v tomto utkání prokázali.“

Zápas jste pomohl rozseknout brankou 1:0.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. To je na prvním místě. A mám i radost, že jsem dal gól, ale hlavně proto, že jsem pomohl k výhře. Branka byla pro nás v tu chvíli důležitá, protože jsme se tam nemohli prosadit. Těší mě, že jsem se dostal k odraženému balonu a padl gól.“

Přesto končíte ve skupině až třetí a do baráže jdete díky triumfu ve skupině Ligy národů. Mrzí vás to?

„Věděli jsme, že to bude těžké, že Belgii už o nic moc nejde a že sestavu mohou protočit. Ale o druhém a třetím místě se rozhodlo už v předešlých zápasech.“

Co říkáte potenciálním soupeřům, kteří se vám rýsují do baráže?

„Vím, že jsou tam Italové nebo Portugalci. Není to nic příjemného, představovali jsme si snadnější soupeře. Ale jde o mistrovství světa. Kdybychom se tam dostali, budeme potkávat stejně kvalitní týmy. Je to výzva a věřím, že se o to porveme.“

Můžete dostat třeba i Skotsko nebo Wales.

„To jsou pro nás přijatelnější soupeři, jsme schopní se na ně připravit. S Italy jsme si zkusili přípravu před EURO a nebylo to z naší strany nic ideálního. Se Skotskem jsme si to zkusili před jejich fanoušky na EURO. Věřím, že by to bylo snazší než Portugalci nebo Italové.“

Berete jako velký hendikep, že budete hrát venku?

„Radši bychom hráli před našimi fanoušky, ale možné to není. Budeme připraveni na to, co přijde.“

Vrátí se ale útočník Patrik Schick a další hráči, kteří jsou teď zranění. Bude to velká pomoc?

„Jednoznačně souhlasím. Měli jsme hodně zraněných hráčů, vypadli i stopeři. Věřím, že můžeme být silnější a lepší. Bude to do baráže potřeba.“

Na tomhle srazu se hodně dařilo Janu Sýkorovi. Jak jste viděl jeho přínos?

„Mám za něj radost. Co jsem pochopil, jeho návrat do Plzně byl takový restart. Ukázal, že na to jednoznačně má. Sem zapadl okamžitě, výkony a góly to potvrdil. Jsem rád, že takhle pomohl týmu v obou zápasech.“