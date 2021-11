Barák si los pochvaluje: Italy jsem si nepřál. Smekl před Švédy i Zlatanem

Lísteček s českým týmem přistál ke Švédsku, následně k Polsku, případně Rusku. „Druhá“ cesta, kterou vylosoval legendární německý záložník Lothar Matthäus, vypadá z českého pohledu relativně dobře. Zvlášť když člověk pohlédne na variantu s Itálií a Portugalskem. „Za mě vyšel takhle los nejlépe,“ hodnotil Barák do telefonu.

V baráži o MS začínáte ve Švédsku. Jak vám tenhle soupeř zní?

„Všechny nasazené týmy jsou těžké, navíc mají výhodu domácího prostředí. Na druhou stranu jde o jeden zápas, stát se může cokoliv a i favorit může zaváhat. Pro nás je to zápas padesát na padesát. Švédsko má dobrý tým, ale určitě bych nás nepodceňoval. Pojedeme si to s nimi rozdat a uvidíme, kdo bude ten šťastnější.“

Považujete Švédsko za kvalitní tým?

„Ano. Švédská mentalita je jako soupeř nepříjemná, jejich národ vnímám hodně dobře nastavený. Líbí se mi, jak tam celkově dělají sport. Pro nás je výhoda, že v zápase nebude Zlatan Ibrahimovic (kvůli karetnímu trestu), který určitě může mít na tým veliký vliv. Sice má nějaký věk, ale v Serii A pořád ukazuje, jak je to neskutečně platný hráč. Také díky němu je AC Milán takhle vysoko (2. místo v lize, zůstává ve hře o postup ze skupiny Ligy mistrů). Pro nás je to trošku neznámá, se Švédskem jsme se moc nepotkali. Každopádně se budeme chtít připravit co nejlépe. Hlavně si pořádně zanalyzovat jejich hru, doteď jsme neměli možnost s nimi hrát.“

Znervózněl jste, když se během losování rýsovala možnost, že Česko půjde do tzv. třetí cesty, kde hrozilo Portugalsko a Itálie?

„Člověk si moc nevybere. Určitě je lepší, že k Portugalsku a Itálii jsme se nedostali, to jsou velcí favorité na postup, mají papírově nejsilnější týmy. Za mne vyšel los takhle možná nejlépe. Švédsko je sice silné, ale hrát ve Walesu nebo ve Skotsku (jedna z možných variant), to jsou strašně těžké zápasy, ostrovní týmy jsou doma hodně silné. Tohle je velmi dobrý los, pokud půjdeme do dalšího kola a narazíme na Polsko nebo Rusko, i tohle budou zápasy padesát na padesát. Vyšlo to pro nás velmi dobře.“

Itálii jste opravdu nechtěl, když se vám v jejich Serii A docela daří?

„Nepřál jsem si je, protože se chci dostat na mistrovství světa. Určitě jsem volil při losu cestu, do které jsme se nakonec dostali. Na druhou stranu máme Italům co vracet, pokud bychom se s nimi potkali, motivace za červnový přípravný zápas u nich (Češi v přípravě na EURO prohráli v Boloni 0:4) by byla veliká, určitě by to vypadalo jinak.“

Pojedete do Švédska. Jde o velkou výhodu pro soupeře, že nastoupí na domácí půdě?

„Jde o jeden zápas, hlavně na začátku může být na domácí tým určitý tlak. Všechny týmy, co hrají doma, chtějí na soupeře vlétnout a zápas strhnout hned v úvodu na svou stranu, aby kontrolovaly jeho vývoj. Výhoda to sice pro ně je, ale my jsme věděli, že to takhle pro první kolo v baráži bude. Pořád to bude vyrovnané, nevidím to pro nás tak špatně.“

Jenže ven pojedete i na další zápas. Pokud přes Švédsko přejdete, v boji o postup do Kataru vás čeká Rusko, nebo Polsko.

„Musíme to brát tak, že dva venkovní zápasy zvládneme. Pokud si chceme věřit a dostat se na mistrovství světa, nesmíme se podceňovat a zápasy zvládnout doma i venku. Na turnaji nás pak čekají zápasy stejné, nebo ještě těžší. Když se tam chceme prezentovat dobrým fotbalem i výkony, musíme ty dva březnové zápasy zvládnout. Bude to opravdu těžké. Hlavně doufám, že předvedeme kvalitní výkony, výsledek pak člověk úplně neovlivní. Chci se prezentovat kvalitní hrou a věřím, že tím úspěch přijde.“

Pomohou vám v sebedůvěře výkony z letního mistrovství Evropy, kde jste došli až do čtvrtfinále?

„Určitě. Zápas s Nizozemskem (osmifinále 2:0) jsme zvládli výborně, náš celkový výsledek byl až nad očekávání. V nějakých zápasech jsme měli i štěstí, podržely nás individuální výkony některých hráčů. Určitě na to můžeme navázat. V tomhle roce jsme s reprezentací odehráli rekordních 17 zápasů, tým byl hodně spolu. Musíme být sehraní a v baráži nám tohle může jen pomoct.“

Bude nutné mít uzdravené klíčové hráče, především Patrika Schicka, který vám chyběl naposledy v podzimní kvalifikaci?

„Páťa je pro nás útočník číslo jedna, hvězda našeho týmu. Potřebujeme, aby všichni přijeli zdraví, z klubů v dobré formě, klukům se dařilo a měli co největší vytížení. V březnu se právě tohle sečte a takové věci rozhodnou, aktuální forma bude klíčová.“

Berete světový šampionát jako vrchol vaší generace? Česku se povedlo na závěrečný turnaj postoupit v moderní historii postoupit pouze jednou, v roce 2006 na šampionát do Německa.

„Je to náš veliký sen. Může nám to všem pomoct i v individuální klubové kariéře. Na naší generaci by se i jinak vzpomínalo, pokud se tam dostaneme. Na EURO jsme prošli do čtvrtfinále, teď by mohl přijít postup na mistrovství světa a pak už by se vidělo, co přímo na turnaji předvedeme. Všichni to chceme, pro všechny hráče by to byl fantastický úspěch.“

A pro vás osobně?

„Tahle generace má před sebou dva, v lepším případě tři turnaje, pokud vydržíme zdraví a budeme dál šlapat. Dostáváme se do nejlepších let, zároveň už jsme zkušení hráči, co mají v zahraničí něco odehráno. Z toho musíme těžit, je to pro nás velká šance. Víc jich mít nebudeme.“

Nechtěl byste do baráže vlétnout už teď, když jste se v Itálii dostal do slušné fazony?

„Tohle neřeším, věřím, že v březnu budu ještě v lepší formě. Zase budu o kousek lepší, týmu dám o něco víc a snad budeme úspěšní.“

V národním týmu patříte do základní sestavy, trenéři na vás spoléhají. Přijímáte roli klíčového hráče?

„Jsem za to rád, vždycky si takové role vážím. Trenér i mužstvo vám tím prokazují důvěru. Cítím se super, chci si takovou pozici udržet a podávat takové výkony, abych nároďáku pomohl teď k postupu na mistrovství světa i v budoucnu při dalších zápasech.“