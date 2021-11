Šilhavý: Jsme rádi, jak to Matthäus vylosoval. Nechtěl skupinu s obry

Tlačil očima, aby legendární Lothar Matthäus vytáhl český tým do semifinále březnové baráže o mistrovství světa do dvojice ke Švédsku. Stalo se tak. Pro partu trenéra Jaroslava Šilhavého to bylo štěstí, vyhnuli se díky tomu pavouku s Itálií a Portugalskem. „Představa, že bychom byli v jejich skupině, je frustrující. V jednom zápase se dá udělat cokoliv, ale jsme rádi, že to Lothar takhle vylosoval,“ ulevil si Šilhavý. Pokud Češi postoupí přes Švédy, utkají se s lepším z dvojice Rusko–Polsko. „Oba jsou to silné týmy,“ podotkl reprezentační kouč.

Co říkáte na to, že se v semifinále baráže utkáte se Švédy?

„Je to těžký soupeř jako všichni ostatní, co byli v osudí. Myslím, že naše poslední zápasy se Švédy byly vyrovnané. Kvůli kartám nebude hrát Ibrahimovic, to je určitě dobrá informace. Uvidíme, rozhodne se v březnu. Je třeba se připravit a sbírat veškeré informace.“

Lothar Matthäus vás chvíli napínal, než rozdělal míček s Českem. Modlil jste se hodně, aby vás vytáhl? Pokud by to tak nebylo, šli byste do pavouka k Itálii a Portugalcům.

„Myslím, že všichni jsme tlačili očima, abychom tam byli my. Neříkám, že tohle je jasná výhra, ale v poslední skupině jsme nechtěli být.“

Italové s Portugalci byli velkým strašákem, že?

„Každý vnímá, že jsou to giganti. Řekl bych, že by tam neměli být, a asi i oni si nemysleli, že budou v baráži. Představa, že bychom byli v jejich skupině, je frustrující. V jednom zápase se dá udělat cokoliv, ale jsme rádi, že to Lothar takhle vylosoval.“

V případném finále se střetnete s lepším z dvojice Rusko–Polsko, také byste hráli venku. Jak to berete?

„Řekl bych, že je to trošku předčasné. Oba jsou to ale silné týmy. V Polsku jsme nedávno vyhráli, je to kousek, pro lidi by bylo asi lepší.“

Bude klíčové, abyste měl na baráž kompletní kádr? Na podzim bylo hodně zranění.

„Jednoznačně. Říkal jsem to několikrát. Bude důležité, aby všichni naši hráči byli zdraví, měli sportovní formu. Zkrátka abychom byli ten nejsilnější tým.“