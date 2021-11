Češi znají soupeře pro baráž o MS, čekají je Švédové. Vyhnuli se gigantům

Čeští fotbalisté se v březnu v semifinále play off o účast na mistrovství světa v Kataru v příštím roce utkají se Švédskem. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se coby nenasazený tým představí na soupeřově hřišti. V případě postupu narazí reprezentanti ve finále baráže na lepšího z dvojice Rusko - Polsko a hráli by znovu venku. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FIFA Curychu.

Český tým skončil ve své kvalifikační skupině až na třetím místě a do play off prošel jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem. Šilhavého svěřenci byli před losem mezi šesticí nenasazených celků, což znamenalo, že ve dvoukolové baráži začnou venku.

Semifinále se odehraje 24. března, finále o pět dnů později. Dvanáctka mužstev v play off byla při losu rozdělena do tří „pavouků“ po čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem na jeden zápas utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu, kteří se připojí k 10 vítězům kvalifikačních skupin.

Češi se vyhnuli „pavouku“ C, v němž po losu nasazených skupin figurovali vítězové letošního mistrovství Evropy Italové a také předchozí kontinentální šampioni Portugalci. Je jasné, že jeden z těchto favoritů bude na turnaji v Kataru scházet.

Český nebo československý tým dosud odehrál proti Švédům 19 utkání s pozitivní bilancí devíti vítězství, šesti remíz a čtyř porážek. V samostatné historii ale reprezentanti ve třech zápasech proti Seveřanům nevyhráli, v posledním vzájemném duelu v přípravě v březnu 2016 ve Stockholmu se soupeři rozešli smírně 1:1.

Švédové v kvalifikaci poslední dva duely prohráli a skončili ve skupině B druzí za vítězným Španělskem. V zápase proti Česku budou postrádat čtyřicetiletého hvězdného útočníka Zlatana Ibrahimovice, který si odpyká trest za žluté karty.

S Ruskem se národní celek naposledy utkal v září 2018 a v přípravě v Rostově na Donu utrpěl debakl 1:5. Po utkání skončil trenér Karel Jarolím, kterého nahradil Šilhavý. O dva měsíce později zvítězili reprezentanti v přípravě nad Polskem (1:0). To porazili ve třech z posledních čtyř vzájemných soubojů včetně Eura v roce 2012.

Český tým si v samostatné historii zahraje baráž o mistrovství světa potřetí a poprvé od roku 2005. Tehdy národní celek po dvou vítězstvích 1:0 vyřadil Norsko a vybojoval dosud jedinou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. Současný kouč Šilhavý tehdy dělal asistenta legendárnímu trenérovi Karlu Brücknerovi.

Světový šampionát se poprvé v historii neuskuteční v létě, turnaj proběhne v Kataru od 21. listopadu do 18. prosince příštího roku.

Los play off o MS:

Semifinále: Skotsko - Ukrajina, Wales - Rakousko, Rusko - Polsko, Švédsko - ČR, Itálie - Severní Makedonie, Portugalsko - Turecko.

Finále: Wales/Rakousko - Skotsko/Ukrajina, Rusko/Polsko - Švédsko/ČR, Portugalsko/Turecko - Itálie/Severní Makedonie.

Ohlasy k losu play off o postup na mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru:

Tomáš Souček (kapitán ČR): „S losem jsem velmi spokojený. Vyhnuli jsme se dvěma největším gigantům, což bylo důležité jak v semifinále, tak v případném finále o mistrovství světa.“

Jakub Jankto (záložník ČR): „Švédové mají výborný a kompaktní tým. Skvěle brání, všichni měří metr devadesát, mají dobré individuality. Na neutrálním hřišti by to bylo 50 na 50. Takhle jsou ve výhodě, protože hrají doma. Postupová šance je 25 procent pro každý z týmů. Týmy jsou naprosto vyrovnané, může postoupit úplně kdokoliv. Nás to staví do nevýhody, že při případném postupu přes Švédsko dvakrát pojedeme ven. Bude rozhodovat štěstí, momentální forma a detaily. Stoprocentně je to lepší než venku Skotsko, Itálie nebo Portugalsko, to je jasné.“

Tomáš Vaclík (brankář ČR): „Myslím si, že všichni jsme rádi, že nás nenalosovali do 'céčka', kde jsou Itálie a Portugalsko. To by bylo extrémně složité. Za mě střední cesta, ostatní tři soupeři jsou velice těžcí. Pokud máme ambici dostat se na mistrovství světa, jsou to soupeři, přes které bychom měli projít.“

Michal Sadílek (záložník ČR): „Postupně se možnosti krátily a hrozilo, že můžeme narazit na Itálii nebo Portugalsko. Švédsko je papírově slabší soupeř než tito dva velikáni. Když všichni naši hráči budou ve formě a zdraví, určitě je šance se na mistrovství světa probojovat. Všichni pro to uděláme maximum.“