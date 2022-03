Naděje pro Česko, Schick je fit. Návrat bude postupný, podmínka platí

Jak je v posledních měsících smutnou tradicí, zranění decimují národní tým. Momentálně je z důvodu různých lapálií mimo hru osm stabilních členů jednotky Jaroslava Šilhavého. V péči lékařských štábů jsou Vladimír Coufal, Matěj Vydra, Ondřej Kúdela, Ondřej Čelůstka, Filip Novák, Jan Bořil, nově Antonín Barák a stále také Patrik Schick.

Hlavní střelecká podpora reprezentace si osmnáctého února v duelu s Mohučí, kdy skóroval podvacáté v sezoně, přivodila prasklinu v lýtkovém svalu. Panika zavládla nejen v Leverkusenu, ale také v myšlenkách trenéra Jaroslava Šilhavého. Ztratit pro barážové bitvy nejlepšího střelce loňského mistrovství Evropy by mohlo mít fatální důsledky.

Pondělní vyšetření na klinice v Leverkusenu však dalo fotbalovému Česku naději. Sval se zatáhl, podrobná analýza na sonografii neukázala ani náznak ruptury v postiženém lýtku. „Sono bylo čisté, sval je uzdravený. Patrik dostal od doktorů zelenou k návratu,“ potvrdil pro Sport hráčův agent Pavel Paska.

Ale ne tak zhurta. Zelená na semaforu neznamená okamžitý skok do maximálního zatížení. Šestadvacetiletý střelec se sice v úterý poprvé od nepříjemného zážitku připojil k týmu, ovšem šlo pouze o testovací režim. Do tréninku se zapojil jen pozvolna, aby se nic neuspěchalo a přílišné zatížení problematické svalové partie neskončilo obnovením zranění. Na to v Leverkusenu dávají maximální pozor.

Proto v tomto týdnu nejspíše nehrozí, že by se Schick účastnil zápasových seancí.

Německý klub ve čtvrtek nastoupí k duelu osmifinále Evropské ligy proti Atalantě, v neděli se potká v ligovém zápase s Kolínem. Schick bude nabírat kondici, dostávat do nohy sílu. Až v dalším týdnu, pokud vše půjde podle představ, se plánuje jeho nasazení do utkání, což bude zásadní ve vztahu k reprezentaci.

Leverkusen totiž dal jasně najevo, že svůj poklad na kvalifikaci o mistrovství světa pustí jen v případě, že v klubu bude mít odehraný aspoň jeden soutěžní zápas. „To stále platí,“ potvrdil Paska. Už před dvěma týdny pro Sport řekl, že bez jakékoliv praxe nemůže přijet na sraz. A že se především musí chránit hráčovo zdraví. Kdyby si problémové místo zase poranil, a to v důsledku urychlení léčby, mohlo by to znamenat vyřazení do konce sezony.

Schick by mohl stihnout odvetu s Bergamem (17. března), v horší variantě ligový duel ve Wolfsburgu o tři dny později. Sraz národního týmu je v pondělí 21. března. Jde o šibeniční termín.

Národní tým se má 24. března střetnout v prvním kole baráže se Švédskem. Případné finále by se pak mělo hrát o pět dní později proti Polsku v Chorzówě. Vše ale musí ještě potvrdit FIFA, která po vyřazení Ruska z mezinárodních soutěží dosud nevydala konečné stanovisko.

Zranění reprezentanti

Patrik Schick (Leverkusen) - trhlina v lýtkovém svalu

Vladimír Coufal (West Ham United) – operace třísla

Matěj Vydra (Burnley) – operace tříselné kýly

Ondřej Čelůstka (Sparta) – zranění v dolní části těla

Lukáš Provod (Slavia) – operace kolena

Jan Bořil (Slavia) – operace kolena

Filip Novák (Fenerbahce) – natržený svalový úpon

Antonín Barák (Verona) – pohmožděná kyčel