Šilhavý: O sestavě na Švédsko máme jasno. Nabízel „výměnu“ za Holeše

Vnímáte Švédsko jako favorita?

„Absence, které máme, k tomu plný stadion fanoušků, který požene Švédsko dopředu, tomu nahrávají. Chci věřit, že i náš neúplný tým je schopný se semknout a smazat hendikep, který nastal. Dokážeme hrát velké zápasy, ukázali jsme to i na EURO.“

Švédsko jste v historii ještě neporazili. Proč by to mělo klapnout zrovna teď?

„Předchozí výsledky bych jednoznačně vyměnil za čtvrteční vítězný. Trumfy, které máme, jsem trošku nakousl – jsme tým, který se dokáže semknout v podobných mezních situacích a každý tam nechá sto padesát procent výkonu. Takovým týmovým výkonem jsme schopni překonat i silnější soupeře. Věřím, že to bude jeden z těch atributů, který nám může pomoct. Nebude stačit jen tohle, ale nominaci, kterou jsme dali dohromady, věříme. Z kluků je cítit odhodlání, že kdo půjde na hřiště, tak to tam odmaká.“

Při nominaci jste mluvil o dvou až třech variantách základní sestavy. Už o zahajovací jedenáctce máte jasno?

„V této chvíli máme jasno o jedenáctce, která začne od první minuty, pokud se na podvečerním tréninku něco nestane.“

Nastoupí Tomáš Holeš na stoperu, nebo na defenzivním záložníkovi?

„To řeknu jedině v případě, pokud si takové informace vyměníme s domácím trenérem. (úsměv) Ale Tomáš hraje ve Slavii ve velké pohodě, ať nastoupí v jakékoliv pozici, věřím, že bude platný.“

Jak se vám skládala obrana, kde vypadli všichni, co nastupovali v základu na EURO?

„Je nepříjemné, když obrana takhle vypadne. Jsou to kluci, co jako defenzivní hráči tvoří osu týmu. Horší souhra může ukázat slabší místa v ostrém zápase. Ale chci věřit tomu, že na takový velký zápas se plně zkoncentrujeme a nahradíme to elánem, nasazením a zodpovědností. Věřím, že to zvládneme.“

Jaký je zdravotní stav hráčů?

„Všichni jsou zdraví a schopní nastoupit k zápasu.“

Jste nervózní víc než obvykle?

„Samozřejmě jsem nervózní, jde o hodně, možná, že víc, než normálně. Zápasy na EURO byly také důležité, ale tam to ještě šlo napravit. tady je to buď, a nebo.“

Vyzařuje z týmu podobná vnitřní síla jako na EURO?

„Vnímám, že ti, co přijeli, si uvědomují velikost zápasu. Všude o utkání čtou, komunikují o něm, přejí si, aby se to podařilo. Tohle všechno se na nás přeneslo, z týmu cítím sílu. Čeká nás moderní, krásný plný stadion lidí, také pro nás to bude výtečná atmosféra. Určitě to povalí domácí do boje, ale věřím, že nás publikum a další věci nesemelou.“

Co očekáváte od Švédů?

„Švédsko jsme analyzovali, v posledních zápasech hráli 4-4-2. Mají na to hráče a skvělé útočníky, jako překvapení mohou nasadit Elangu z United, který je skvělý jeden na jednoho. Nehrál za jejich áčko ještě ani jeden zápas, proti nám může mít premiéru.“