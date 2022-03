Trenér Švédů: Zlatan nám bude chybět méně než vám Schick. Radit nebudu

Do poslední chvíle Česko doufalo, že se nejlepší střelec loňského mistrovství světa uzdraví. Ještě minulý týden byl reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý optimistický. Mluvil o tom, jak se útočník po vyléčení trhliny v lýtkovém svalu vrací do tréninkového procesu v Leverkusenu.

Tak žhavé to ale nebylo, hvězda národního mužstva se na Švédsko uzdravit nestihla. Existuje malá naděje, že by se k týmu připojil před finále baráže v Polsku. Samozřejmě v případě triumfu v Solně, kde se očekává ve čtvrtek večer vyprodaná padesátitisícová kapacita.

„Jistě za něj naskočí velice dobrý náhradník,“ nenechal se strhnout k přemíře radosti Andersson. Když dostal otázku, kdo by to mohl být, jen zakroutil hlavou. „Nechci jmenovat konkrétní hráče. Řeknu to jinak. My máme velice dobrý mančaft a z celku soupeře se na nikoho speciálně zaměřovat nebudeme.“

I Anderssonovi bude chybět hvězda.

Kvůli karetnímu trestu je z prvního kola baráže odstaven Zlatan Ibrahimovič. Čtyřicetiletá ikona švédského fotbalu se s mužstvem normálně připravuje, před střetem s Českem bude plnit roli jakéhosi mentora. Mladší spoluhráči budou potřebovat v těžké chvíli uklidnit, pomoci důležitou radou. „Zlatanovy zkušenosti jsou mimořádné. Může nám pomoct různými způsoby. Bude nám ale chybět méně než Česku Patrik Schick ,“ je přesvědčený Andersson.

Je fakt, že Švédsko má zdatné nástupce. Třeba Alexandera Isaka z Realu Sociedad, na hrotu může nastoupit Dejan Kulusevski z Tottenhamu, nebo zkušený Viktor Claesson, který nedávno skončil v ruském Krasnodaru. Z křídla může předvést smrtící akce Anthony Elanga, stoupající hvězda Manchesteru United.

„Máme spoustu různých hráčů, kteří mohou na pozici Ibry alternovat. Pište si, že všichni kluci budou velice motivovaní. Rozhoduje se ale na hřišti, nikoliv na tiskové konferenci. My víme, že Česko má velice slušný mančaft, nepříliš předvídatelný. Jedno ale vím bezpečně, že budeme dělat všechno, abychom v tomto utkání zvítězili,“ bojovně pravil švédský trenér.

Vrásky mu nedělá ani jistá nepředvídatelnost Česka. Trefit složení základní sestavy může být složité. Tím se ale netrápí. „Velmi pravděpodobně bude mít Česko na hřišti jedenáct hráčů,“ rozesmál se. „A kterých, to budeme vědět zítra večer. Z toho pak budeme vycházet.“

Když z Anderssona švédští novináři páčili sestavu, jen zakroutil hlavou. „Nemám žádný důvod napovídat českým žurnalistům,“ opáčil.

Jeho tým je od začátku srazu v přísné bublině. Kdokoliv cítí, byť mírné zdravotní problémy, je okamžitě expedován na hotel. Následně otestován. V izolaci je momentálně Ludwig Augustinsson ze Sevilly, což ale nutně neznamená, že proti Česku bude chybět. „Cítil se trochu nemocný,“ pronesl Johansson.

I on, stejně jako Jaroslav Šilhavý, je ve Švédsku pod tlakem. Reprezentace prohrála poslední tři venkovní zápasy v kvalifikaci o mistrovství světa a spadla na druhou příčku za Španělsko. Proto musí do baráže. To se místním fanouškům nelíbí. Fatální porážky v Řecku a v Gruzii (shodně 0:2) nemohou Tre Kronor odpustit. Nabušená reprezentace by podle jejich názoru měla vyhrávat. Jako proti Španělsku v září minulého roku (2:1).

„Byl to nejlepší zápas Švédska za ohromnou spoustu let. Ale pak jsme hráli velmi špatně v Gruzii... Každý člověk, který má práci jako já, se musí naučit s tlakem žít. Na mistrovství světa postupuje jen třináct mužstev starého kontinentu, my skončili ve skupině druzí za Španělskem. To je přece dobré. Teď nás čekají zápasy o všechno,“ odhazoval štiplavé dotazy domácích žurnalistů Andersson.

Poslední otázka byla tradiční. Kouč měl zodpovědět, kdo je v zítřejším duelu favoritem. I proto, že Švédsku historicky nesedí pozice mužstva, které musí. „V žádném případě nejsme favorité, může to dopadnout jakkoliv. Ale nemyslete si, pro nás není problém být favorit. Ve čtvrtek tomu ale tak nebude,“ zakončil své úvahy Andersson.