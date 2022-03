Švédská chlouba, podpora MS ale schází. Šilhavého zaskočila reportérka

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Místo: Solna, předměstí téměř milionového Stockholmu. Moderní Friends Arena našlapaná 50 000 diváky. Ve vyprodaných kulisách švédského národního stánku se dnes večer utká česká reprezentace s domácí skvadrou. Fotbalový svátek je z pohledu místních umírněný okolnostmi, v nichž se o postup na světový šampionát do Kataru hraje. Ve stínu válčení na Ukrajině a také dějištěm turnaje, proti němuž Švédsko dlouhodobě brojí. Zaznívají i hlasy o bojkotu turnaje. Nečekaný dotaz na Rusko dostal na středeční tiskové konferenci od švédské reportérky i trenér Jaroslav Šilhavý.

Na letišti ve Stockholmu sednete do vlaku a za půl hodiny jste na místě. Za jízdenku zaplatíte v přepočtu 400 českých korun, jedete do zastávky Solna, která je nedaleko místního fotbalového chrámu. Švédové v komerční a industriální zóně před deseti lety postavili nádherný stadion, na němž večer zkusí zazářit i Češi.

O výstavbě nové arény rozhodla federace v roce 2006, nahradila předchozí národní stadion Rasunda Stadium. V okolí vidíte zástavbu plnou bytů a komerčních prostor, stadion sousedí s Mall of Scandinavia, což je druhé největší nákupní centrum ve Skandinávii s 224 obchody.

Švédové jsou na národní stánek náležitě pyšní, večer se venkovní stěny rozzáří do žlutomodrých barev. Premiérový zápas zde národní tým sehrál 14. listopadu 2012, Zlatan Ibrahimovic vstřelil první branku při výhře 4:2 proti Anglii. Utkání sledovalo 49 967 diváků, což byla ve Švédsku do roku 2017 rekordní návštěva na sportovní události. Friends Arena hostí i různé kulturní akce nebo koncerty. V rámci evropské tour zde 31. července zahrají i legendární Rolling Stones.

Pohled z tribuny na trávník je vskutku působivý. Uzavřený prostor se zatahovací střechou zaručuje elektrizující atmosféru, zvlášť, když se naplní bouřlivými fanoušky. Kapacita na fotbalové mezinárodní zápasy činí 50 653 míst, na baráž s Českem pořadatelé hlásí vyprodáno,

Moderní Friends Arena v Solně na předměstí Stockholmu, kde sehrají baráž o šampionát v Kataru čeští fotbalisté proti domácímu Švédsku







„Čeká nás moderní, krásný stadion plný lidí, také pro nás to bude výtečná atmosféra. Určitě to povalí domácí do boje, ale věřím, že nás publikum a další věci nesemelou,“ prohlásil den před utkáním český kouč Jaroslav Šilhavý.

Národní tým měl ve středu v podvečer k dispozici na upraveném pažitu předzápasovou tréninkovou jednotku. Hráči vstřebávali terén, atmosféru a specifika Friends Areny, v tu chvíli byly sedačky ještě prázdné. První čtvrthodinu mohli sledovat i novináři, v uzavřené části přípravy pak trenéři chystali taktické plány na večerní souboj. Třeba i to, že Šilhavý možná zkusí na domácí favority vyrukovat s neobvyklým rozestavením (Více čtěte ZDE>>>).

V okolí stadionu i jiných částech Solny narazíte na poutáky lákající na večerní šlágr s Českem. „Heja Sverige!“ burcuje příznivce nápis při příchodu ke stadionu. Lidé se na zápas chystají, určitě vytvoří bouřlivou kulisu. Ne všichni ale sportovní svátek prožívají ve velkém.

Švédsko a další státy severní Evropy totiž tlačily na to, aby FIFA nedávala šampionát do Kataru. Velké části občanů se v zemi, která je citlivá na problematiku imigrantů a přistěhovalců, nelíbí, jak v Kataru zacházejí se zahraničními dělníky, kteří budují stadiony a infrastrukturu pro velký turnaj.

Ve Švédsku dokonce zaznívá názor, že reprezentace by měla turnaj bojkotovat a do Kataru nejezdit. Zápas s Českem navíc probíhá uprostřed ruského válčení na Ukrajině, což je další smutný odkaz dnešní doby.

Národ citlivý na sociální otázky a mírovou problematiku zkrátka není odvařený z toho, že se bude večer kopat do míče, když nedaleko v Evropě umírají pod ruskými bombami nevinní civilisté a jsou nuceni v milionových počtech utíkat pryč ze země.

Aktuální politické dění se řešilo i na české předzápasové tiskové konferenci. Jaroslava Šilhavého zaskočil dotaz švédské reportérky, co říká na to, že se Rusko hodlá ucházet o pořadatelství EURO 2028 či 2032.

Český trenér se zarazil a zareagoval až po krátké poradě s vedle sedícím mluvčím Petrem Šedivým. „Nyní myslíme tady na ten zápas (Švédsko). Tímto směrem nepřemýšlíme. Omlouvám se, ale určitě se nebudete zlobit, když vám na to neodpovím,“ řekl Šilhavý.

Švédsko zcela jistě zápas Česku neodevzdá, určitě udělá z pozice favorita vše pro postup a případnou kvalifikaci na turnaj, kde před čtyřmi lety právě v Rusku došlo až do čtvrtfinále. Atmosféru zápasu ale nálada lidí na tribunách může ovlivnit.