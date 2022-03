Smutný Barák: Nemá cenu cítit křivdu. Šilhavý rozestavení probíral i s hráči

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Nemluvilo se mu příliš lehce, v mysli prožíval velkou sportovní bolest. Antonín Barák věděl, stejně jako jeho zbylí čeští parťáci, že ve Švédsku do poslední chvíle hráli o postup do finálového kola baráže o šampionát v Kataru. Po gólu ve druhém prodloužení se ale radovali domácí Švédové...

Jak moc bolí tahle prohra?

„Těžko se mi to hned po zápase hodnotí, emoce jsou čerstvé, bohužel pro nás nejsou pozitivní. Byl to vyrovnaný zápas, oba týmy měly nějakou šanci, Švédsko ukázalo individuální kvalitu pro nás v možná nejhorší okamžik a prosadilo se. Zvládli to o gól, pro mě to byl remízový zápas, jak skončil i po devadesáti minutách. Ale zvládli to oni a gratuluji jim.“

Sudí neuznal gól Jana Kuchty. Cítíte se okradeni?

„Bohužel už to nezměníme. Ve vápně na hřišti mi to přišlo jako sporný moment, rozhodčí možná chyboval, možná ne, když se nejdřív upískl. VAR to pak mohl zkoumat. Ten moment nám mohl pomoct, nebo nemusel, ale šli bychom do vedení. V takových zápasech rozhoduje i drobná chyba a je důležité vstřelit první gól. Už asi nemá cenu nějakým stylem cítit křivdu, je to fakt a musíme jít dál. Chtěl bych ještě jednou pogratulovat soupeři k postupu.“

Vysvětlil vám rozhodčí, co přesně pískl?

„Byli jsme u něj s Tomášem Součkem a Míšou Sadílkem, zmiňoval faul, který udělal Kuba Brabec na bránícího hráče. Za mě nemá cenu vytvářet na sudí nějaký tlak, když máme VAR a je to přezkoumané u videa, kde by člověk neměl dělat chyby. Komunikace s rozhodčím mě v tu chvíli nezajímala, čekal jsem na verdikt od videa. Jak jsem říkal, odůvodnil to faulem Kuby Brabce.“

Je to vaše největší zklamání reprezentační kariéry?

„Je to těžký oment, který musíme skousnout. Pro mě je to velká rána, mistrovství světa je asi sen, cíl dostat se tam. Bylo to mé veliké přání, abychom se tam kvalifikovali. Blbě se mi to teď hodnotí, jsem v emocích, smutný, naštvaný. Není to jednoduché se o tom bavit. Musíme to přejít, moc nás mrzí, že se do Kataru nepodíváme.“

Kdy jste se dozvěděli o rozestavení na tři stopery?

„Trenér to s některými hráči konzultoval už týden před srazem, že kvůli absencím se jim to jeví jako nejlepší možná varianta. Takže jsme na to v hlavě byli připravení už před srazem, co se po nás bude chtít. Rozestavení bylo dobré, určitě jsme neodehráli špatný zápas, nemáme se za co stydět. Takový zápas jsme očekávali, věděli jsme, o co jde, jak to bude důležité a že možná rozhodne jeden gól. Rozestavení jsme měli připravené a nachystali jsme se na to dobře.“