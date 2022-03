Adepti na kouče reprezentace: mluví se o Haškovi, Šilhavý ale může zůstat

Porážka ve Švédsku znamená jediné, česká reprezentace si na mistrovství světa opět nezahraje. A co dál? Pozice trenéra Jaroslava Šilhavého je ohrožená, postupový cíl nesplnil. Kdo by ho v roli kouče národního týmu mohl nahradit? A jaká je podle Sportu šance na Šilhavého pokračování?

Pokračování Jaroslava Šilhavého

Šance podle Sportu: 36 %

Ještě před barážovým semifinále ve Švédsku se celá situace zdála být „buď, anebo“. Postup na mistrovství světa rovná se jisté pokračování, vyřazení zase skoro dané odvolání. Takhle to teď ale nestojí a velkou roli může hrát nově ustavená sportovní rada v čele s Vladimírem Šmicrem. Co za návrh přinese většina Výkonnému výboru, to patrně bude odhlasováno.