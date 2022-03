Američané předčasně slavili postup na MS: Kluci nevěděli, co je tam napsáno

Jsou blízko, hodně blízko. Fotbalisté USA v neděli porazili Panamu jasně 5:1 a udělali důležitý krok k postupu na mistrovství světa do Kataru. Po zápase ovšem chvíli slavili víc, než si opravdu zasloužili… Američané před fanoušky rozbalili transparent s prostým nápisem „kvalifikováni“. Jenže účast mezi nejlepšími týmy světa ještě stoprocentně jistou nemají. „Kluci vůbec nevěděli, co je na banneru napsáno,“ říkal pak Christian Pulisic z Chelsea, největší hvězda týmu.

V kvalifikaci zóny CONCACAF už má jasný postup Kanada, na světovém šampionátu si zahraje po 36 letech. Další dvě volná místa mají na dosah USA a Mexiko, vše ale ještě budou muset potvrdit v posledním kole zápasů.

Konkrétně Američany o letenku do Kataru připraví jen naprostý kolaps, na hřišti Kostariky by museli prohrát o 6 a více gólů. Pak by putovali pouze do dodatečné baráže proti vítězi duelu Nový Zéland – Šalamounovy ostrovy.

Tak že by Pulisic a spol. už prostě věřili, že se nic nemůže stát a začali slavit hned po zápase s Panamou? Podle křídelníka Chelsea, který se v zápase blýskl hattrickem, to tak nebylo. Transparent předčasně posouvající USA na MS se prý v rukou hráčů objevil omylem.

„Kluci vůbec nevěděli, co je tam napsáno. Prostě jim ten banner někdo podal. Víme, že před sebou teď ještě máme práci, nechtěli jsme se chlubit,“ vysvětlil Pulisic. „K utkání v Kostarice přistoupíme jako ke každému jinému. Budeme se připravovat úplně stejně, jako kdybychom potřebovali vyhrát,“ doplnil.

Američané měli na závěrečný turnaj blízko už před čtyřmi lety. V závěru kvalifikace přehráli Panamu 4:0 a o čtyři dny na to jim pak stačila remíza proti Trinidadu a Tobagu. Jenže přišla nečekaná porážka 1:2 a šampionát v Rusku se nakonec hrál bez hráčů USA.

„Budu k vám upřímný, já ještě nic neslavím. V podobné pozici jsem už byl před čtyřmi lety a víme, jak to dopadlo. Teď je to o udržení koncentrace, musíme vnímat, že se může stát všechno,“ podotkl Paul Arriola, společně s Pulisicem jediný pamětník zpackaného kvalifikačního finiše z roku 2017.

Americký trenér Gregg Berhalter mluvil v podobném duchu jako opory jeho týmu.

„Udělali jsme krok k našemu cíli, kterým je postup na MS. Ale víme, že tam ještě nejsme, ačkoliv ten transparent říkal něco jiného. Uvědomujeme si, že nás teď čeká ještě jeden těžký zápas v Kostarice,“ uzavřel Berhalter.