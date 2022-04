Skupiny na MS: Katar bez šance, téměř smrtelné „géčko“ i možný šok pro CR7

Mistrovství světa v Kataru zná (téměř) kompletní složení základních skupin. Poslední tři účastníci ještě vzejdou ze zbývajících baráží. Už teď se ale můžeme zamyslet nad tím, kteří favorité by měli do play off v klidu projít, a kdo naopak může mít problémy. Projděte si, jak by mohly skupinové boje na konci roku 2022 vypadat!