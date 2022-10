Bolest, zmar a slzy. Hvězdy před MS kosí zranění... Kdo přijde o Katar?

Pichlavá bolest projela lýtkem, svalil se na trávník a v očích se mu leskly slzy smutku, zmaru. Diogo Jota opouštěl šlágr Liverpoolu s Manchesterem City (1:0) na nosítkách a věděl, že šampionát bude bez něj… Zatímco seznam účastníku mistrovství světa v Kataru je daný, to, v jaké složení dorazí, se zatím vznáší ve hvězdách. Úvodní zápasy jsou na programu 21. listopadu a reprezentační marodky se plní. Argentina přišla o Paula Dybalu a Francie o N’Gola Kantého. Kdo další bude chybět? A u koho se závodí s časem, aby se stihl dát do kupy?

V minulé sezoně nasázel v dresu Liverpoolu 15 ligových tref. Po odchodu Maného se na Dioga Jotu hodně sázelo. Jenže začátek nového ročníku vynechal kvůli zranění. A když se zahříval do provozní teploty, přišla další rána. „Po báječném večeru na Anfieldu,“ psal Jota na své sociální sítě, „můj sen zkolaboval.“ Portugalsko přišlo o palebnou sílu. A to už chybí Pedro Neto…

V reprezentaci Anglie se to má takhle – jejím nejsilnějším místem v sestavě je post pravého obránce: Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier či Reece James. A s posledně jmenovaným se počítalo nejvíc. Jenže obránce Chelsea si v Lize mistrů při zápase s AC Milán poranil koleno. „Začal závod s časem,“ napsal poté na svoje sociální sítě. Stihne letadlo do Kataru? Podle všeho spíš ne.

Ronald Araújo

Obránce / 23 let / Uruguay

Zranit se v přátelském zápase? To naštve. Navíc, když se to stane v září a vyřadí vás to ze šampionátu, který se koná v listopadu. Stoper Barcelony si poškodil šlachu v pravém stehně a podstoupil operaci. Nyní se nachází ve fázi rekonvalescence. Uruguay se sice nevzdává šance, že by klíčový obránce přeci jen byl k dispozici. Přesto jde spíš jen o přání z kategorie sci-fi.