Byl trojka Ajaxu, ale... Nizozemský „objev" (39) jede na MS: Nezmatkuje!

Ve věku, kdy si většina hráčů už užívá fotbalový důchod, si gólman Ajaxu Remko Pasveer odbyl premiéru za národní tým Nizozemska. Bylo mu 38 let a 318 dní, když se z něho stal historicky druhý nejstarší reprezentant ze země tulipánů. „Je to jedna z nejhezčích nocí mého života. O tomhle by se mi před pár lety ani nesnilo,“ rozplýval se po debutu proti Polsku (2:0) v zářijové Lize národů. V pátek - tři dny po 39. narozeninách - navíc dostal dárek v podobě nominace na mistrovství světa do Kataru.