Český velvyslanec: Na MS až tisíc Čechů, Katařané rozptylují obavy

Loni v létě to byla divočina: čtvrtfinále EURO 2020 odehráli čeští fotbalisté proti Dánsku v ázerbájdžánském Baku. Pár desítek nadšenců z tuzemska Šilhavého mužstvo dorazilo podpořit, užili si i malou fanzónu, ale obecně kvůli destinaci převládaly rozpaky. Katar nicméně vše přebíjí...

Očekáváte vůbec nějaké fanoušky z Česka, když se tam nároďák nekvalifikoval?

„Máme zprávy, že se jich sem chystají vyšší stovky, možná až tisícovka. Vzhledem však mimo jiné k tomu, že ambasádu jsme otevřeli až teď, nejsou tady ani historicky žádné kořeny na to, abychom rozjížděli větší akce. Alespoň prozatím, protože v budoucnu se to změní. Ambasáda je samozřejmě kdykoli a komukoli k dispozici. Jsme plně připraveni na konzulární pomoc, která je pro nás prioritou.“

Hodně se řeší, že turnaj naživo uvidí zejména ti, co mají peníze.

„Drtivá většina fanoušků, kteří sem přijedou, jsou soběstační lidé jezdící často po vlastní ose. Je třeba si upřímně přiznat, že nastavení cen v regionu během mistrovství není nízké.“

Ano, když jsem viděl ceny ubytování, přišlo mi, že se šampionát stává dostupným jen pro vyvolené. Je tedy šance, že si turnaj užije i „normální smrtelník“?

„Myslím, že ano, Katařané přemýšlejí dopředu. Úrovní ubytování a toho, jak si turnaj se vším všudy užít, je celá řada. Ne všichni jsou milionáři, kteří si dopřejí pěti nebo sedmihvězdičkový hotel. Je možnost být na lodi, ve zvlášť zřízených nějakých stanech za městem a podobně. Každý si přijde na svůj komfort. Navíc máme zprávy, že velká skupina fanoušků to bude řešit tak, že ráno dorazí do Kataru z nedalekých měst v regionu, užijí si den ve městě, zápas a po něm odletí zpátky do okolí.“

Do Dubaje pokračovat v dovolené.

„Taky, ale Dauhá má takové aranžmá i s Abú Dhabí nebo Rijádem. Katar je malá země, prostor turnaje je omezený. Není to jako v Brazílii, proto vznikla tahle spolupráce se sousedskými státy, které z toho samozřejmě budou profitovat rovněž.“

Upřímně mě trochu děsí ta jednoduchá matematika. Necelé tři miliony obyvatel, ale zato možná až jeden a půl milionu fanoušků a každý den na letišti 150 tisíc nových návštěvníků. To vše na relativně malém území, kde je osm stadionů kousek od sebe. Představuju si plná metra, fronty, chaos, nervozitu... Zvládne se to?

„Nejste sám, z toho mají obavy všichni. Myslím, že největší vzdálenost mezi stadiony na jednom či druhém konci je nějakých čtyřicet kilometrů. Když to srovnáte s akcemi v USA, Rusku nebo s EURO v Polsku a na Ukrajině, tak tady logicky nápor na infrastrukturu bude mnohonásobně vyšší. Metro, osmiproudá dálnice ani fanzóny nejsou nafukovací. Katařané však přemýšlejí dopředu, řeší se to, ruší se některá omezení a naopak se zřizují desítky, možná stovky zpátečních letů během jednoho dne. Regulace na letišti, co se týče odbavení, bude naprosto minimální.“

Například?

„Vše bude přeneseno do elektronického prostoru. Když to trochu zjednoduším, mělo by to být tak, že fanoušek přistane, projde brankou, nikomu už nebude téměř nic ukazovat a půjde dál. Za ním se totiž budou valit další tisíce lidí. Co se dalo předvídat a zjednodušit, to se udělalo.“

Přibývá dotazů, hlavně tedy od Čechů, jak to tam bude s alkoholem. Takže?

„Nemusí se bát, budou moct si dát pivo. (úsměv) Jsou určené vymezené prostory i hodiny, kdy bude konzumace alkoholu povolená. Katarská společnost je sice tradičnější, tudíž by pro nikoho nebylo dobré, kdyby byli na ulicích zřetelně viditelné intoxikované skupiny lidí, ale obecně cítím jistou benevolentnost. Jednou chtěli Katařané pořádat mistrovství světa, tak teď musí být – a jsou – připraveni na to, aby byli tolerantnější vůči návštěvníkům. Jsem optimista, věřím tomu, že se nějaká rovnováha najde.“

A vy jste ji našel? Myslím tím časovou. Nedávno jste teprve zařídili a otevřeli úřad, do toho je hlavním tématem posledních měsíců plyn a za chvíli startuje šampionát. To aby si člověk řekl, že mu fotbal byl zrovna v tuto dobu čert dlužen, ne?

„Vůbec ne! (úsměv) Je nás tady devatenáct evropsko-unijních ambasád, jsme v kontaktu, míváme koordinační cvičení. Myslím, že jsme připraveni si navzájem pomáhat. A to i těm občanům států, které v Kataru ambasády nemají. Navíc upřímně řečeno, veškerá politická a ekonomická agenda teď přichází do pozadí. V popředí je logicky činnost konzulární. Samozřejmě jsme plní očekávání, ale cítím konstruktivní míru stresu. Hodně nám to ulehčili Katařané, kteří zjednodušili spoustu procedur. I co se týče třeba nouzové zdravotnické pomoci. Základy jsou položeny tak, aby vše dopadlo bez větších incidentů.“

Jak to tedy momentálně vypadá? Nervózně vrcholí přípravy, nebo jde vše podle plánu?

„Tím, že mají vizi a prostředky, tak bych řekl, že kombinace obojího. Je vidět, že Katařané již mají mnoho nastudováno z hlediska udržitelnosti infrastruktury, ale jde přece jen o organizačně mimořádně náročnou akci.“

Myslíte takzvané rozkládací stadiony?

„Ano, některé se rozeberou, jiné zredukují, takže v budoucnu tam vzniknou hotely, nákupní centra a podobné věci. Dobře se totiž poučili z minulých šampionátů, kde tzv. bílí sloni, tedy chátrající struktury, dodneška trošku straší a hlavně zvyšují náklady celé společnosti. Katařané to mají dobře promyšlené, na druhou stranu je třeba říct, že spousta dokončovacích prací teprve dobíhá.“

Vím, kolegové z jiné redakce museli být přeřazeni do jiného hotelu, než který měli objednaný a zaplacený, protože ten původní ještě nestojí...

„Je to tak, i to se stává. Jde o opravdu malý stát, navíc první arabský muslimský, který hostí akci tohoto typu. Prestiž akce je obrovská. Nicméně působí to na mě tak, že skoro každý Katařan ví, kde bude během šampionátu jeho místo. Všichni jsou připraveni táhnout za jeden provaz, aby byl dosažen globální úspěch.“

A aby země vylepšila svou reputaci ve světě?

„Asi i vy vnímáte protitlaky z různých sfér, zejména západoevropských zemí na různá témata. Mnohdy pochopitelná, mnohdy trošku méně. A občas založená na skutečně nepravdivých informacích.“

Myslíte mrtvé dělníky na stavbách?

„Jistá periodika kdysi uveřejnila informaci o tisících mrtvých, ale ono se pak ukázalo, že to tak úplně nebylo. Minimálně v tom ohledu, že smrt nesouvisela se stavbou stadionů. Katařané se snaží rozptylovat tyhle obavy z netolerance, včetně zvýrazňování toho, že se nejedná o státní zřízení, na které jsme zvyklí v Evropě. Bojují na mnoha frontách a sunou se k poměrně dobrému výsledku.“

Co vy a fotbal? Jakožto Kladeňáka bych vás tipl spíš na fanouška hokejového.

„Přesně tak, já a fotbal – to nejde moc dohromady. (smích) Hokej je mi určitě bližší. Nehrával jsem ho aktivně, ale aktivně jsem na něj chodil. Znám celou řadu legendárních kladenských hokejistů, kteří jsou zhruba stejně staří jako já... (úsměv) Jakýkoli podnik této velikosti je však svou ohromující atmosférou naprosto úžasný, ať už jde o fotbal, hokej nebo kterýkoli jiný sport. Těším se.“

Dostanete se na nějaký zápas přímo na tribunu?

„Katařané jsou velmi velkorysí, počítáme s tím, že se k nějakým vstupenkám dostaneme. I když zatím je nemáme, což souvisí s tím, že se tady celá řada věcí děje na poslední chvíli. Přednost budou mít státy, které se kvalifikovaly, my ostatní jsme trochu v druhé kategorii, ale určitě se někam dostaneme.“

Na loňském evropském šampionátu byl problém s pandemií covidu. Je na tom v současnosti Katar lépe, když s platností od 1. listopadu zrušil povinnost testování před příletem?

„Čísla tady nevypadají dramaticky, je to dané vysokou proočkovaností. Navíc jde o poměrně mladý stát, průměrný věk populace je nižší než jinde. Tehdy jsem tady ještě nebyl, ale vím, že měli docela tvrdý lockdown. Covidová opatření mají hlavu a patu, dobře centralizovaná je třeba databáze o občanech. Mám pocit, že všechno dohromady zafungovalo, společnost není pandemií ochromena. Nemám pocit, že by se valila nějaká veliká vlna.“

Což se může změnit s milionem turistů.

„Samozřejmě, s jejich příjezdem vznikne riziko. Nicméně když pořádáte takovou akci, musíte prioritizovat. Něco logisticky zvládnout lze a něco nelze. Je otázkou, jestli přítomnost statisíců či milionu fanoušků řešit restrikcemi, aniž byste ovlivnili chod země a samotnou akci. Ve mně osobně každopádně převládá pocit, že Katar má pandemii pod kontrolou.“

Jaké je počasí?

„Přes den bývá okolo 30, někdy 32 stupňů. Večer se ochlazuje, ale pořád je velmi příjemně. Stmívá se tady trošku dříve, to znamená, že řada zápasů se odehraje za tmy. Nebude na nikoho pražit, teplota se bude pohybovat kolem 25 stupňů. Až v noci klesne teplota třeba na 21 stupňů, což je však v porovnání s evropskou realitou velmi příjemné.“

Dáte i nějaké tipy, triky, rady těm, kteří se chystají? Ať už doporučením nějakého oblíbeného místa, nutného vybavení či společenského chování?

„Víte, my se díváme na spoustu společenských záležitostí jinak než Katařané. Dobře to víme o nich a oni o nás. Způsobem, jak spolu vyjít, je vždycky jen respekt jednoho k druhému. Tohle platí o fanoušcích, kteří sem přijedou, i místních. Oni nezmění své tradice a hluboce a dlouhodobě zastávané pozice k vybraným tématům přes noc kvůli šampionátu. Na druhou stranu, míra otevřenosti od oficiálních katarských představitelů na všech úrovních, kterou vnímám, je značná. Takže bych zaprvé všem popřál, aby se jim tady líbilo. Katar je impozantní země v mnoha směrech, jde o velmi dynamický a moderní stát. Má velmi podobné představy o budoucnosti z hlediska technologií jako my. Obě strany, tedy Katar i fanoušci, mají stejný zájem: užít si sport i pobyt, aby se třeba někdy v budoucnu rádi vrátili.“

A aby se domů vrátili i ostře kritizující novináři...

„Nebojte. Vždycky se najde někdo s odlišným názorem, asi jste nedávno zaznamenal různá nešťastná vyjádření některých jednotlivců, spojených se šampionátem, na adresu některých skupin potenciálních fanoušků. Ta jsou však spíše výjimkou a nepředstavují oficiální pozici hostitelské země. Klíčové je, že Katařané, včetně emíra, nejvyššího představitele státu, opakují: Všichni jste vítáni.“