Pidišampionát: MS v Kataru by se vměstnalo do Prahy, přesuny metrem

Katar sice čítá rozlohu přes 11 tisíc kilometrů čtverečných, jenže drtivou část zabírá poušť. Trojúhelník kolem Dauhá, kde stojí majestátní arény, byl změřen na 455 km čtverečných, Praha má o čtyřicet jedna více.

U českého hlavního města se však ještě zastavme. Představte si, kdyby se největší fotbalový turnaj konal v Česku. V Praze byste v takovém případě (kopírovala by Dauhá) našli čtyři stánky, od čtyřiceti tisíc výš. Připomeňme, že aktuálně jsou tady dva plus minus dvacetitisícové. A nikde jinde v Česku nenajdete větší…

Na další místa byste mohli vyrazit třeba i na kole. V Kataru by to nešlo, tam vám pomůže metro. V tuzemsku ano, navíc vzdálenosti jsou titěrné. Město Chúr je od Dauhá nějakých padesát kilometrů, takže jako například Poděbrady od Prahy. Další tři arény jsou položeny na dvaceti kilometrech. OK, vydejme se na mistrovství světa třeba do Kladna, Mělníku či Berouna.

Jaký je to rozdíl oproti Euru 2020, které se hrálo o rok později. Jen Češi, kteří se na turnaji odloženém kvůli covidu dostali do čtvrtfinále, poznali Skotsko, Anglii, Maďarsko a Ázerbájdžán. Tady to bude jiné, žádná letadla, jen krátké přejezdy autobusy. Je jen škoda, že ten s českým lvem bude chybět.

MS v číslech

Vzdálenosti mezi městy, kde se bude hrát:

Dauhá – Lusail: 18 km

Dauhá – Chúr: 51 km

Dauhá – Al Raján: 22 km

Dauhá – Al Wakrah: 19 km

Rozloha Kataru: 11 437 km čtverečných

Rozloha, na níž stojí stadiony: 455 km čtverečných

Rozloha Česka: 78 871 km čtverečných

Rozloha Prahy: 496 km čtverečných