Folprecht: Nebyl to Ronaldo v nejlepší formě. Na to jsme nebyli zvyklí

Sledoval jste zajímavé utkání?

„V prvním poločase měl dvě šance Ronaldo, v první situaci si špatně převzal balon, ve druhé se skvěle vyšplhal do vzduchu, ale také nedal. Ukazuje to, že asi není v optimální pohodě. Pokud by takové situace měl před pěti lety v Realu, první balon si přebere dobře a druhou hlavu zavěsí. Nakonec se i Cristiano dočkal gólem z penalty. Bylo vidět, že chtěl hodně skórovat, asi si oddychl, že se nakonec trefil.“

Ronaldo se trefil na pátém mistrovství světa a vytvořil rekord. Střílet dvacet let góly na největším reprezentačním turnaji je něco výjimečného, souhlasíte?

„Někde jsem četl, že statistiky hodně sleduje, má rád, když je v něčem nejlepší. Jde o statistiku, která se bude těžko překonávat, byl to jeden z jeho cílů pro tohle mistrovství.“

Odpověděl výkonem pochybovačům, kteří naznačovali, že už nemá na základní sestavu?

„Takhle bych to neřekl. Jediné, co udělal, že skvěle proměnil penaltu. Dostal se do tří, čtyř možností, ale situace nevyřešil dobře. Nebyl to Ronaldo v největší formě, to asi už nebude nikdy. Nebyl v ideální pohodě, ale gól dal, všichni budeme zvědaví, co předvede v dalších zápasech.“

První situaci, kdy nezpracoval dobře balon, asi mohl řešit lépe.

„Nebyla to složitá situace. Dostal průnikovou přihrávku a dalo se to na dva doteky krásně vyřešit. Ale dal si špatný první dotek, to se někdy stane, jen jsme nebyli zvyklí, že se tohle stane Cristianu Ronaldovi. Když dával třicet, čtyřicet branek za sezonu, stalo se mu to jednou z dvaceti, třiceti momentů, že si v takové šanci špatně převzal míč. Normálně udělal hop, hop a balon skončil v bráně, nebo akci minimálně zakončil, dal třeba tyčku. Tady bylo vidět, že se na to soustředil možná víc, než obvykle, neprovedl to rutinérsky. Bylo vidět, že není v nejlepší sportovní ani psychické formě.“

Branku ze hry dal, ale sudí mu pískl faul. Rozhodl správně?

„V kontextu zápasu mi přišlo, že následnou penaltou mu to rozhodčí trošku vrátil.“

Projevuje se i na takovém hráči, jakým je Cristiano Ronaldo, že mu schází herní praxe?

„V posledních letech změnil hodně herní styl. Na začátku, když přišel jako mladý do Manchesteru, hrál na křídle, byl hravý, dělal věci pro lidi. Poslední roky se změnil v čistou devítku a stal se z něj zakončovatel. Herně už nás asi ničím extra nepřekvapí, ale budou za něj hovořit čísla. Když bude dávat góly, budou lidí říkat, že na to má, když ne, bude to naopak. Už nepředvede to, co před deseti lety, aby vzal balon a mezi třemi hráči se protáhl do vápna, Ale pokud by proti Ghaně dal tři góly podobně jako na minulém EURO, všem zavře pusu. Takové šance dřív řešil lépe.“

Uklidní ho branka z penalty?

„Určitě ho to uklidní, ale nemyslím si, že to bude jeho mistrovství. Jde pouze o můj subjektivní názor jako kluka, co mistrovství sleduje jako fanoušek.“

Portugalsko ale zbytečně pustilo Ghanu do zápasu.

„Zásadní bylo přesunutí Bruna Fernandese doprostřed. Moc jsem nepochopil trenérův tah, že začal na pravém křídle. Nedostával se k tomu, co má skvělé, to jsou předfinální a finální přihrávky, zprava to nebylo ono. Až když se ve druhé půli stáhl doprostřed, měl dvě pro něj typické asistence. Napravo šel Leao a Portugalsko bylo mnohem nebezpečnější. Myslím, že příští zápas začne uprostřed a odnese to nejspíš Otavio.“

Sráží Portugalsko chyby vzadu?

„Vzadu byli dost bohorovní, mysleli si, že jim nic nehrozí. Třeba Cancelo vypadal, že si chce zahrát a jen útočil. Jenže u druhé branky Ghany hrubě podcenil situaci, první branka šla také přes jeho stranu. Jde o fantastického hráče, ale v Manchesteru City asi není zvyklý tolik bránit, tady musel víc zabrat dozadu a překvapilo ho to.“

Otevřelo si třemi body cestu do čtvrtfinále?

„Pro ně jde o ideální stav, lepší, než kdyby v pohodě vyhráli čtyři nula, čtyři jedna. Takhle mají vztyčený prst, že příště musí být důslednější dozadu, z toho by se měli do dalších zápasů na turnaji poučit.“

