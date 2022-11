CR7: rekord, strach a úleva. Nádherný okamžik, řekl. Vrátil se i k United

Dopadlo to, jak to ON má rád. Dokázal, co nikdo před ním. Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem, který se trefil na pěti různých světových šampionátech. Penaltou načal Ghanu. Sice se pak na lavičce třásl o výhru svého Portugalska, ale nakonec k rekordu přidal i výhru 3:2. „Jsem na to velmi hrdý,“ řekl.

Téma vstupního portugalského zápasu bylo dané: Jak se ukáže značka CR7 poté, co se vypjatě rozhádal a rozloučil v Manchesteru United. Odpověď? Herně žádná paráda, ale splněno. Dal historickou branku, bez níž by navíc jeho tým nevyhrál.

Forma a rozpoložení největší hvězdy se probíralo dlouho před utkáním. „O mančaft ani o Cristiana nemám sebemenší obavy. On je jedinečný, koncentrovaný,“ odpověděl povinně trenér Fernando Santos. „On pomůže Portugalsku, tomu věřte.“

Nějak to platí, ale přece jen s výhradou.

Po pravdě, nebyl to ten Ronaldo, jak ho známe. Vlastně pardon, v tom, že s presinkem moc nevypomůže a při bránění věří spoluhráčům, bylo vše při starém. Tulák po hřišti, trochu v chůzi, trochu v klusu. Ale věc, v níž vyniká, drhla. Zakončení.

Desátá minuta, bleskové přepnutí do sprintu směrem dopředu, jenže špatné zpracování. Kdyby bylo správné, šel by s míčem u nohy sám na gólmana. Takhle jen na dlouhou kopačku stěží zakončil.

Třináctá minuta, dechberoucí výskok, vysoko nad všemi, jenže hlava ve velmi dobré pozici balon pouze lízla. Zase nic.

Leckdo si pomyslel: starý dobrý Ronaldo, ve formě, rozehraný, by aspoň jeden gól vstřelil. Zdeněk Folprecht, expert Sportu pro mistrovství světa, do takového tábora patří. „Ukazuje to, že asi není v optimální pohodě. Pokud by takové situace měl před pěti lety v Realu, první balon si přebere dobře a druhou hlavu zavěsí.“

Po půlhodině hry se někdejší časy vrátily. Povedený obstřel k tyči, vážně pěkný gól. Jenže americký rozhodčí mu ho odepřel kvůli faulu. Byl? Spíš ne…

Portugalsko – Ghana: Ronaldovu gólu předcházel útočný faul a nemohl být uznán Video se připravuje ...

Jenže o co Ronaldo přišel, po přestávce díky sudímu zase našel. Ano, nějaký ten kontakt na hvězdu tam byl, ale faul? Spíš ne. Arbitr to však k portugalské radosti viděl jinak a nařídil penaltu. „Přišlo mi, že mu to rozhodčí trochu vrátil,“ myslí si Folprecht. Ani video se nepostavilo proti, a tak v 65, minutě přišel historický okamžik.

Charakteristický rozběh s vykrouženým obloukem a střela po pravé ruce brankáře. Ne kdovíjak přesná, ale prudká a dostatečně vysoká. A pak už oslava, při které si mohli spoluhráči úplně sáhnout na Ronaldovu úlevu.

Kdo chtěl vidět slzy, možná je i viděl. Stejně jako při hymně před výkopem.

Cristiano Ronaldo se v tu chvíli stal prvním mužem, který se alespoň jednou trefil na pěti mistrovstvích světa – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. „Byl to nádherný okamžik. Je to moje páté mistrovství světa, vyhráli jsme, to je důležité. Rekord je něco, na co jsem velmi hrdý,“ prohlásil.

Odskočil tak mimo jiné Lionelu Messimu a Pelému. Při takovém výčtu překvapí, že se jednalo teprve o jeho osmou branku na největším turnaji. Kromě minulého šampionátu, kde slavil čtyři zásahy, totiž vždy připsal po jedné radosti.

„Cristiano je fenomén, legenda. Za padesát let o něm budeme stále mluvit,“ tvrdí portugalský kouč Fernando Santos.

„Jde o statistiku, která se bude těžko překonávat, byl to jeden z jeho cílů pro tohle mistrovství,“ říká Zdeněk Folprecht.

Ronaldo si skutečně musí odškrtnout svůj dílčí cíl, ale o týmový úspěch mu jde jistě taky. V 73. minutě se proto musel vztekat. Ghana skoro z ničeho vyrovnala a mohlo se stát, že se zopakuje argentinsko-německý model. Tedy vedení favorita z penalty, a pak prohra 1:2.

Nestalo se. Portugalsko rychle odskočilo na 3:1. Za tohoto stavu šel Ronaldo v 88. minutě ze hřiště a na lavičce si odžil deset minut strachu. Soupeř totiž vzápětí snížil a hnal se za bodem. V posledních vteřinách nastavení portugalský gólman Costa zapomněl, že má za sebou soupeře, a Williams si lstivě běžel pro jednoduchý gól. Jenže podklouzl…

Portugalsko – Ghana: Kuriózní závěr, brankář Costa si nevšiml Williamse a dal míč do hry Video se připravuje ...

Cristiano Ronaldo sledoval vše s otevřenými ústy, vyvalenýma očima. Pak si oddechl. Rekord a tři body jsou jeho.

Manchester United? „Tento týden jsme kapitolu uzavřeli. Na zbytku nezáleží. Jediné, na čem záleží, bylo vítězství Portugalska,“ prohlásil pouze a z tiskové konference zmizel.