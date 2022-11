De Bruyne neblafoval... Belgie nad propastí. Konec na MS jako nový start?

PŘÍMO Z DAUHÁ | Zda to myslel v ážně, nebo z legrace, už se svět asi nedozví. Víkendová slova Kevina De Bruyneh o o tom, že je belgický tým přestárlý a vrchol má za sebou , každopádně budou ještě dlouho rezonovat. Zvlášť po následné porážce 0:2 s Marokem a výkonu, který dal štempl na záložníkovo vyjádření. „Nemyslel to tak,“ zachraňoval pak situaci trenér Roberto Martínez. Fanoušci mu ale nevěří a „rudí ďáblové“ se řítí do průšvihu. Z favorita je rázem kandidát na největší zklamání.

Pořadatel to několikrát zkoušel: „Prosím, sedněte si. Lidé za vámi nevidí.“ Marně. Fanoušci Maroka po dvou gólech do sítě Belgie a naprosto zasloužené výhře skákali, mávali vlajkami, stříkali kolem sebe vodu v PET lahvích a fotili se s německou legendou Jürgenem Klinsmannem, jenž zabloudil v útrobách stadionu Al Thumama a hledal své místo.

Evropané také bloudili, ale na hřišti. De Bruynemu nezvykle často odskakoval balon, Eden Hazard se ploužil a Thibaut Courtois za sebe nechal zaplout Sabiriho ránu z úhlu na přední tyč...

Zkrátka všechno špatně a projev, jako když jste v Kataru za trest.

„První zápas proti Chorvatům byl těžší. Belgičané udělali nezvykle moc chyb,“ hodnotil upřímně muž utkání Hakim Zijach.

Křídelník Chelsea, ale i Achraf Hakimi a další bavili moderním pojetím hry. Vlastně až zarazí, že se o Maročanech při pohledu na soupisku a formu – v šesti posledních utkání neinkasovali – nemluví víc. Respektive nemluvilo, protože teď začne.

„Můžeme být nepříjemní pro každého, jsme tým, který se bude těžko porážet,“ prohlásil sebevědomě stratég vítězů Walid Regragui. „Nevěřili nám, že můžeme porazit jeden z nejlepších týmů na světě, ale dokázali jsme to. Hráči nastoupili se zraněními, mám před nimi respekt. Skvělá práce, pánové! A děkujeme fanouškům za podporu, jsme jedna marocká rodina,“ dodal.

Jeho hrdinové líbali zem, fanoušci kamarádům do Rabatu po sociálních sítích živě streamovali elektrizující atmosféru na tribunách, zatímco primadony v červeno-černých dresech rychle prchaly do kabiny. Včetně uzdraveného Romela Lukaka, jenž stihl závěrečnou čtvrthodinu. Ale jako by tam nebyl. Pochopitelně se tak na tiskovce oživilo téma De Bruyneho vět pro britský list The Guardian.

„Mluvíme s médii každý den. Devadesát procent výstupů je pozitivních, zbylých deset je vytrženo z kontextu. Kevin je profík, srdce týmu. Neovlivnilo nás to,“ dušoval se kouč Roberto Martínez. „Museli byste se zeptat hráčů, jestli si taky myslí, že měli vrchol v roce 2018 a nyní už jsou za zenitem.“

Není třeba se tázat, Belgičané to zatím na hřišti potvrzují bohužel pro ně do puntíku. Středopolař z Manchesteru City se tak neukázal jako bravurní hráč pokeru, u kterého netušíte, co a jak zamýšlí, ale jako upřímný chlapík. Už s Kanadou to totiž nebylo navzdory třem bodům povedené vystoupení.

„Když porazíme Chorvatsko, postoupíme. Když ne, třeba to bude nový start celé Belgie. Talenty máme,“ uzavřel Martínez.