Jak se žije fanouškům na MS: alkohol najdete, ale... Vodka za víc než bydlení!

PŘÍMO Z DAUHÁ | Jsou tři. Piotr, Krzysztof a Marcin. Nejmladšímu je dvaačtyřicet, nejstarší nedávno oslavil padesátiny. Polští kamarádi, fanatičtí fanoušci Legie Varšava, vyrazili do Dauhá. Lewandowski a spol. jim zatím dělají radost, horší je to s alkoholem. „Ne že by nebyl, ale ty ceny...“ ošívají se.

Že nebude na stadionu pivo, na to už si zvykli. Stejně tak na to, že když už ho najdou ve městě, připlatí si. Za půllitr dají průměrně v přepočtu od 300 do 500 českých korun.

„Našli jsme i o něco levnější, ale nebyl to hezký podnik,“ vysvětluje Krzysztof a ukazuje na pláži Katara Beach fotky z baru.

Pěna nic moc, ale podnik slušný. „To sice ano, ale nebyly tam hezké holky v minišatičkách a bikinách jako v hotelových klubech, takže jsem jim nemohl ukázat tohle,“ upřesňuje se smíchem Marcin, co konkrétně se svérázné trojici nezdálo, a ukazuje logo Legie, které má vytetované symbolicky přesně na srdci.

Jinak řečeno: v Dauhá není problém s alkoholem ani se zábavou, jen se o tom veřejně nemluví. Kazilo by to dle optiky Katařanů pověst země, navíc to nekoresponduje s jejich konzervativními hodnotami. Bez toho by však movité turisty nenalákali a už vůbec ne opakovaně i v budoucnu, což je jejich hlavním cílem. V porovnání s nedalekou Dubají by na ni ztráceli ještě víc.

Takže? Kdo umí hledat – a má peníze – užije si mistrovství se vším všudy. Drinky, hudba, pěnové párty, nádherné bazény s vodními židličkami, pohodlné sedací vaky, obrovská obrazovka s fotbalem, hostesky...

Oproti karavanovému či kontejnerovému městečku jiný svět. Luxus pro smetánku.

Jak vypadá nejlevnější ubytování na MS? Vítejte v karavanovém městě pro fanoušky Video se připravuje ...

V tomto ohledu byli fanoušci z Varšavy spokojení, stejně tak s výletem na motorovém člunu (za nějakých 600 korun) na širé moře, kde si pořídili působivé snímky mrakodrapů z jiné perspektivy. Nicméně i když věděli, že si v hotelových klubech připlatí, stejně nestačili zírat na nápojový lístek.

„Tisíc rialů (zhruba 6500 korun) za flašku vodky?! Úplně se zbláznili,“ kroutí hlavou Piotr, třetí do party. „Samozřejmě že jsme to nakonec dali, když už jsme tam byli, ale cucali jsme jednu lahev finské několik hodin jak děcka, abychom finančně nevykrváceli úplně,“ znovu se rozesmějí.

Je to paradox. Zatímco ubytování ve zbrusu nových apartmánech v Al Wakra s kuchyňkou a sólo pokojem pro každého vyjde jednoho na 4000 korun za noc, což je na současné poměry velmi slušná cena, tvrdý alkohol je ještě dražší.

„Nejdeme ani na Argentinu,“ překvapí absencí na středečním zápase, kde bude Wojciech Szczesny čelit Lionelu Messimu. „Chtěli jsme, ale dva tisíce dolarů (47 tisíc korun) je pro nás už fakt moc. Navíc nás ve čtvrtek čeká náročná cesta domů.“

Vyloženě dobrodružná. Polská partička se totiž nevrací z letiště v Dauhá, ale ze saúdskoarabského Rijádu. „Jedním taxíkem musíme dojet na hranice obou zemí. A druhým pak pokračovat pouští. Celkem asi 600 kilometrů a sedm hodin v autě. Z Rijádu pak do Říma a následně do Varšavy. No prostě to bude šílená cesta, ale jinak to nešlo, rozhodli jsme se pozdě,“ líčí. „Ale nebojte, v březnu do Česka na kvalifikaci o EURO 2024 dorazíme a porazíme vás.“