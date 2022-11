NO Neymar, NO problem. Zatím... Jsme schopní hrát lépe, hlásí Brazilci

Div se nekřižovali, co s nimi bude. Přijít o svou hvězdu rovnou na úvod šampionátu, to otřáslo i morálkou jinak extrémně sebevědomých Brazilců. Hned první utkání bez zraněného Neymara ovšem ukázalo, že nemusí být tak zle. Kanárci se sice proti Švýcarům v pondělí večer nadřeli, výhra 1:0 je ale katapultovala v předstihu do osmifinále. Roli spasitele na sebe vzal Casemiro.

Pořád to byli Brazilci. Tanečníci s balonem, partička mimořádně kreativních chlapíků. Absence vrchního choreografa ale byla znát. Bez Neymara to nebylo ani zdaleka ono. Zejména dopředu to Jihoameričanům drhlo, soustředěný val Švýcarů rozbili až v úplném závěru.

„Švýcaři potvrdili, že mají hodně zkušené mužstvo. Ruku na srdce, musíme být rádi i za ten jeden gól,“ vyznal se upřímně Casemiro.

Právě záložník Manchesteru United v 83. minutě parádní ranou na zadní tyč nasměroval žlutou šalupu do osmifinálových vod. A zároveň ukončil jisté brazilské trápení. Jestli totiž druhé utkání v základní skupině „kanárkům“ něco ukázalo, tak nepochybně to, že to bez Neymara sice jít může, ale hodně ztuha.

„Pokud bychom byli zcela závislí na Neymarovi, bylo by to pro Brazílii hodně špatné,“ prohodil lakonicky před utkáním hlavní trenér Tite.

Jenže ona ofenziva prémiového favorita na zisk zlatých medailí skutečně stojí na fenoménovi z Paris St. Germain. Stačí si porovnat ofenzivní statistiky ze dvou dosavadních brazilských představení.

Brazílie s Neymarem proti Srbsku: dva góly, čtyřiadvacet střel, z toho deset na branku.

Brazílie bez Neymara proti Švýcarsku: jeden gól, devět střel, z toho pět na branku.

„Nedařilo se nám hru kontrolovat tak, jak bychom chtěli. V závěru jsme si mysleli, že už bezbrankový výsledek udržíme, i s trochou smůly se nám to nepodařilo,“ hodnotil kouč poražených Murat Yakin.

Jeho svěřenci ovšem drželi favorita dlouho na distanc. Za celou první půli se do velké šance dostal pouze Vinícius, víc toho žlutí nevyprodukovali. Ve finální třetině hřiště jim chyběla lehkost, přímočarost i originalita. Tedy přesně ty prvky, které v sobě Neymar snoubí.

Po změně stran to ostatně nebylo o nic lepší. Vypovídající je ostatně fakt, že se Brazilci nedostali ani přes padesátiprocentní držení míče. To je v jejich případě opravdu hodně nezvyklý jev.

„Určitě jsme schopní hrát lépe. Ale skupinu vedeme a máme jistý postup, to byl náš první cíl,“ zdůraznil Casemiro.

Společně se svými parťáky si nyní kopne ´povinný´ poslední mač v základní fázi proti Kamerunu. S ohledem na dosavadní vývoj skupiny je nepravděpodobné, že by Brazílie o vedoucí příčku ještě přišla. Může se tak v klidu chystat na boje o všechno, které se ovšem ponesou především v rytmu vzývání Neymarova návratu.

„Můj názor je, že si ještě na turnaji zahraje,“ nalil fanouškům víru do žil Tite.

Brazílie by svou personu nepochybně potřebovala. Švýcary bez Neymara ještě zvládla, ale co třeba kalibr Francie, Španělska či Anglie? To už by mohl být úplně jiný příběh.