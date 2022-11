Akční hrdina Gakpo. Nahradí v United Ronalda? Uvidíme, co se stane, řekl

Postup „oranjes“ se bral jako samozřejmost. A taky že ano. Dvě vítězství, jedna remíza. Posun dál v suchém triku. Co je nejzajímavější na týmu Louise van Gaala? Výkony dech neberou, barcelonský Memphis Depay se nemůže trefit. Září někdo úplně jiný. Třiadvacetiletý borec se jménem akčního hrdiny: Cody Gakpo!

„Vím, čeho jsem schopen. Proto nejsem z výkonů překvapený. Navíc nejsem na vrcholu, v mnoha věcech se mohu zlepšit,“ pravil po remíze s Ekvádorem, kdy se trefil hned v šesté minutě.

Na šampionátu hráč z PSV skóroval v každém utkání. V závěrečném vystoupení ve skupině si podal i Katar. Výhru 2:0 odstartoval úvodní trefou. Syn tožského otce a nizozemské matky je zjevením turnaje. Vede tabulku střelců. Pomalu může přemýšlet, kam si po katarské fotbalové přehlídce bude balit kufry. V Eindhovenu těžko zůstane.

Už se začalo hlasitě šeptat o zájmu Manchesteru United, který o něj stál už v létě. Jenže „rudí ďáblové“ upřednostnili příchod Antonyho z Ajaxu. Po rozchodu s Cristianem Ronaldem se ale Red Devils uvolnil prostor v kádru i účetní knize v kolonce výdajů.

O Gakpa stál, a pořád stojí, především Erik ten Hag. Nizozemský kouč s krajanem dokonce mluvil, jak hráč prozradil. A přesunu na Old Trafford se nebránil, a stále nebrání, proto byl zklamaný, že z toho v létě nakonec nic nebylo.

To by se v lednu mohlo změnit. Jeho agent obnovil jednání s United. Jenže je potřeba vyřešit dva otazníky. Za prvé přestupová suma. Výkony Gakpa v Kataru ji pochopitelně zvyšují. A za druhé by se mohl objevit další zájemce. Kdo by nestál o autora 13 gólů a 17 asistencí ve 24 zápasech za PSV v této sezoně ve všech soutěží?

„Soustředím se na mistrovství světa, ale vždycky je příjemné slyšet takové zvěsti,“ usmál se Gakpo. „Vypadá to, že po zimní přestávce budu stále hrát za PSV. Ale jak jsem řekl před začátkem turnaje, uvidíme, co se stane.“ Pokud bude dále pálit ostrými, něco velkého se stane určitě.

Nizozemsko se v sobotním osmifinále potká s USA. Naopak Senegal, který po vítězství 2:1 nad Ekvádorem skončil druhý, nastoupí o den později proti Anglii, vítězi skupiny B.