TOP 5 bizárů MS v Kataru: nabobtnalé stadiony, sokoli za miliony a fígle

PŘÍMO Z DAUHÁ | Čím déle jste v Kataru, tím víc netradičních zajímavostí máte možnost „pod pokličkou“ sledovat. Třeba že kapacity stadionů zničehonic narostly, nebo že se etikety na PET lahvích stříhají, aniž by někdo dokázal ozřejmit důvod. Stejně jako to, proč je pivo pro novináře k dispozici jen dvě hodiny denně. A to ještě ne vždy. Web iSport.cz přináší top 5 bizárů právě probíhajícího šampionátu v Dauhá.

V mediálních centrech, na stadionech, fanouškovském festivalu a všech oficiálních místech pod hlavičkou FIFA je velmi malý výběr chlazených nealkoholických nápojů. Cola, fanta, sprite a katarská voda – to je víceméně vše. Od jiných značek nic nepronesete, taková jsou pravidla. O to nepochopitelnější je, když po rentgenové kontrole musíte PET lahev vytáhnout a sundat z ní etiketu, než vejdete dovnitř. Ochranka i policisté s tím ochotně pomáhají, ti bystřejší jsou vybaveni nůžkami. Usmívají se, ale nedokážou vysvětlit, proč je třeba tuhle činnost dělat, když si o pár metrů dál můžete koupit stejný nápoj s etiketou. Zkrátka to dostali příkazem...

Happy hour na pivo a víno

Mediální centrum, které je momentálně domovem a nejčastějším místem pohybu pro 12 tisíc novinářů z celého světa, je nonstop otevřeno. Od brzkého rána až do půlnoci se můžete kvalitně najíst za 53 rialů (340 korun) formou švédských stolů a „all you can eat“ pokrmů všech kuchyní na planetě. Platí se kartou VISA, což je partner turnaje, nebo hotově rialy. Alkohol se nepodává, i když... Občas obsluha hned u pokladen po uhrazení upozorní na možnost navštívení zastrčeného koutku v rohu, kde je půllitrová plechovka piva Budweiser nebo dvě deci rozlévaného vína k dispozici za 33 rialů (211 korun). Jsou na to však v rámci „happy hour“ jen dvě hodiny denně: od 15 do 17 hodin. Nevyužívá se to však skoro vůbec, jednak se o tom moc neví a taky na to není čas.