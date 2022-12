Katar k 60, Češi stihnou zápasy i poušť v džípu: I bez piva je to v pohodě

Zimu v Praze vyměnili trochu provokativně za třicet stupňů v Dauhá. „Žena mi posílala fotku z bazénu ve Vysočanech, já jí fotku z pláže. Snad jsem jí moc nenaštval,“ směje se jeden ze synů.

Je jim mezi třiceti a čtyřiceti a oba se shodli na tom, že kulatiny otci zpříjemní cestou do Perského zálivu. „A já jsem za to rád, protože zážitky jsou nejvíc,“ reaguje okamžitě se spokojeným výrazem ve tváři táta.

Kus chlapa s rozepnutou košilí a taky dobrodruh. Když začaly létat Airbusy 380, největší dopravní letouny světa se dvěma patry, nemohl si to nechat ujít. Chtěl to zažít na vlastní kůži. Byla z toho dovolená v Dubaji, nyní je nedaleko.

Katar sice navzdory bohatství oproti Spojeným arabským emirátům zhruba o patnáct let zaostává ve vývoji, protože představitelé státu zaspali, ale zato má v současnosti faktor X. Fotbal.

„Jsem sportovní fanoušek, takže když mi dali kluci k narozeninám zájezd na šampionát, moc mě potěšili. I bez toho piva se to tady dá v pohodě přežit, vůbec nám nechybí,“ říká a otevírá plechovku coly.

Za pět dnů mají v plánu navštívit tři utkání, na která se jim podařilo sehnat vstupenky. „Třeba zápas Ekvádor-Senegal (1:2) byl skvělý. Zas úplně jiná atmosféra a styl hry, než co známe z Evropy,“ pochvaluje si.

„V březnu se chystám do Mnichova na Bayern na osmifinálovou odvetu Ligy mistrů s Paris Saint-Germain, tak budu porovnávat,“ dodává.

Synové zkoušeli ve středu dopoledne ještě navštívit burzu s lístky, aby trio vyplnilo volný den. Snaha byla marná. „Obrovské fronty, chaos, tak jsme se na to vyprdli,“ popisuje.

„Místo toho bychom rádi mrkli do pouště na písečné duny a projeli se tam na džípech. Prý to však před turnajem bylo za slušnou cenu a teď to několikanásobně zdražili. Nevíte, na kolik to vyjde?“ ptá se.

Bohužel nevím, média na výlety nemají čas. Odpovědi se tak nedočká, já zase nezjistím cenu zájezdu pro jednoho.

„Ubytování v apartmánech u letiště je úplně v pohodě, máme to stejnak jen na přespání. Ale cifru vám tady před tátou samozřejmě nemůžu říct, když to byl dárek,“ usmívá se.

Nejstarší člen výpravy nemá problém udělat rodinnou fotku k článku, trio si dokonce na mundial nechalo vyrobit speciální trička. Rád by je ukázal, kluci však o publicitu nestojí.

„Moc lidí neví, že tu jsme, skoro nikomu jsme to neříkali. Neradi bychom pak slyšeli nebo četli názory, že si takovou akci může dovolit jen smetánka a podobně. Sice to nijak šílené částky nejsou, ale znáte Čechy...“ omlouvá se.