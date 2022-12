Analýza úpadku: Německo uvízlo ve španělské revoluci. Proč chybí střelec?

Před osmi lety dorazili do Berlína před Braniborskou bránu jako králové světa, mistři, co dali Brazílii sedmičku a Portugalsku čtyřku. Od té doby ale německá pýcha přechází v prudký pád, dvakrát po sobě na šampionátu konec v základní skupině. Kdysi obávaná generace šumí do ztracena a ze slov trenéra Hansiho Flicka jsou patrné strategické neshody. Německo se dost možná stává obětí své revoluce inspirované do určité míry španělským modelem.