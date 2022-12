Neymara si na penaltu vyžádali fanoušci. Veterána Alvese vypískali

Bez překvapení. Osmifinále fotbalového mistrovství světa jede podle plánu velkých týmů. Potvrdil to i ten největší, Brazílie, pětinásobný šampion. Selecao zdemolovali v prvním poločase až moc ušlápnutou Koreu 4:1. Král Neymar je po zranění zpět - a bylo to rozhodně znát.

Dva zápasy nehrál, v prvním duelu ho totiž sestřelil jeden ze Srbů, jeho kotník se děsivě prohnul. Brazílie strnula. Neymar, tahoun, tvář a muž, který má vrátit po dvaceti letech titul, kam patří, valil na marodku.

Proseděl na ní dva zápasy, nachystal se na play off. A stal se startérem brutální jízdy. První poločas byl ze strany žlutých neuvěřitelný. Ač je to klišé, dá se použít. Byl to brazilský karneval: technika, krátké přihrávky, narážečky, pohyb, nápaditost, úsměvy, góly. K tomu oslavné tanečky, do nichž se zapojil i kouč Tite.

Jak přispěl Neymar?

Nastoupil na trochu jiné pozici než v prvním duelu, kdy podporoval útočnou trojici zezadu. Tentokrát hrál klasického forvarda, pohyboval se vedle Richarlisona. Naopak Vinícius Júnior, motorka na pravém křídle, hvězda Realu Madrid, se stahoval do defenzivy.

Na první gól nahrál Neymar Viníciovi, druhý dal sám. Při něm se ukázalo, jak je v Brazílii zbožňován. Ve 13. minutě kopali Jihoamaričané penaltu, balon si stavěl křídelník Rafinha. Fanoušci však začali skandovat: „Neymar, Neymar!“ Bylo to krátké a rázné, výsledek se dostavil. Číslo deset si vzalo bílou kouli, sebevědomě ho poslalo do sítě. Po pomalém „rozběhu“ si počkal na pohyb gólmana a míč umístil v klidu.

Dobrá nálada z mančaftu jen trýskala, z čehož vylétly další dvě trefy po precizních kombinacích. Už do poločasu bylo rozhodnuto.

Důvod je jednoduchy. Rozhodla individuální kvalita. Stačí si přepsat základní sestavu do klubového tvaru: Liverpool, Real (dvakrát), Paříž St. Germain (dvakrát), Chelsea, Juventus, Manchester United, West Ham United, Barcelona, Tottenham. Na lavičce pak najdete další náboje první průraznosti.

Pozor však, všechno nebylo jen růžové.

Zaprvé: Nečekala se reakce na příchod veterána. Dani Alves se dostal do hry v 69. minutě, nevítal ho však frenetický jásot, nýbrž pískot, který se objevil i při jeho velmi zajímavém pokusu o polonůžky. Brazilci prostě drží názor, že se na Mundial dostal jen díky dobrému vztahu s Titem.

Zadruhé: Korejci rozhodně nebyli bezzubí. Měli X příležitostí, jak pohnout se skóre. Jenže… Brazílie nemá ohromnou kvalitu jen v poli, ale také v bráně.

Alisson, hvězda Liverpoolu, dokázal, proč je považován za nejlepšího gólmana na světě. V prvním poločase vytáhl „obalovačku“ z nějakých osmnácti metrů letící do vinglu. Poté si poradil i s nájezdem ze strany. Po změně stran zlikvidoval další příležitosti, později mu pomohla obrana. Přesto - celkem logicky, střel bylo příliš - čisté konto nakonec neudržel.

Korejci nebyli sympatičtí jen snahou na place, ale i na tribunách. Mezi necelými 44 tisíci diváků jich bylo pár stovek, všichni v červeném, přesto se nedali. Nezlomil je ani šílený vývoj skóre. I to bylo sympatické.

Bohorovnost by se Brazilcům v dalším kole nemusela vyplatit. Ve čtvrtfinále se potkají v pátek s Chorvatskem.