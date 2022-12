Enrique vtipkoval na tiskovce: Pedri by mi bral slávu, musí počkat. Co penalty?

Poslední střet ve skupině nezvládli, padli 1:2 s Japonskem. „Ale jsme v dobré náladě, fit,“ ubezpečil kouč Luis Enrique.

Důkaz dodal po chvíli, byl pohotový i vtipný. Jeden z novinářů se podivoval, proč vedle něj nesedí Pedri, opora středu zálohy, slibovaný respondent pro tiskovou konferenci. Zvykem bývá, že dorazí kouč i hráč najednou, u Portugalců to tak o chvíli později bylo.

Enrique se usmál a vypálil: „Musí počkat. Bral by mi slávu.“

Jasně, Pedri je ve dvaceti letech hvězda, ale šéfova věhlasu (zatím) nedosahuje. Vždyť Enrique jako hráč vyhrál domácí tituly, jako trenér Ligu mistrů. Je jedním z odvážlivců, co kopali za Barcelonu i Real Madrid.

Nyní má uspět na španělské lavičce. Na EURO před rokem došel tým do semifinále, v play off se dostal třikrát do prodloužení, dvakrát až do rozstřelu. V něm uspěl ve čtvrtfinále proti Švýcarsku, padl v semifinále s Itálií. Proto i nyní myslí na (pro nezaujaté fanoušky) zábavnou variantu.

„Není to loterie, nezáleží jen na štěstí,“ ubezpečil Enrique. „Ve správný moment to musíte zabít. Sice se nepřipravíte na ten tlak, trénovat je však můžete. Ale my se tady na ně nechystáme. To dělají hráči v klubech, tam jich mohou kopat tisíce,“ vykládal. „Záleží i na gólmanech, opravdu to není o štěstí,“ dodal.

Mužstvo zatím na turnaji zahrávalo jeden pokutový kop. V prvním duelu proti Kostarice zvyšoval na 3:0 Ferran Torres z Barcelony. Jasně, byl pod náporem, ale za stavu 2:0 nebyl takový, jaký případně přijde v rozstřelu.

Španělé však budou pod tlakem celý zápas. Jsou favorit, i když Maroko vyhrálo skupinu před Chorvatskem, Belgií a Kanadou, inkasovalo jen jednou. K tomu má v Kataru velkou podporu, turnaj je braný tak trochu za jeho „domácí“. „Zvyšuje to jejich motivaci, ale my máme stejnou. Je to přece osmifinále mistrovství světa,“ pronesl Pedri.

Duel má ještě jeden rozměr, jenž připomněl kouč Enrique: „Naše země jsou si velmi blízké. Hodně Maročanů žije ve Španělsku.“ Potvrzení najdete i v týmu. Zadák Ašraf Hakimí, hráč Paris St. Germain, se narodil v Madridu. Nyní je naladěn na dějinný úspěch. Maroko je v osmifinále podruhé, baží po čtvrtfinále. „Náš tým je více než tým, jsme rodina. Naše generace je tu od toho, aby přepsala historii,“ vzkázal rodné zemi.

„Bude to těžký zápas,“ věděl Enrique.

Maroko je poslední africkou možností na průnik do elitní osmičky. Zastaví ho Španělsko?