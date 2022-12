Brazilské tance? Neuctivost, řekl Roy Keane a schytal to na sociálních sítích

Raz, dva, tři, čtyři. Osmifinálový zápas Brazílie s Jižní Koreou měl sice jasného favorita, ale stejně se nečekalo, že Korejci zastanou roli uctivého sparingpartnera kanárků v cestě mezi osm nejlepších týmů šampionátu. Po půl hodině nebylo co řešit. Brazilci vedli po gólech Vinícia Júniora, Neymara, Richarlisona a Lucase Paquety 4:0 a asijský zástupce, který v základní skupině porazil Portugalsko, byl zralý na ručník, stejně jako korejští fanoušci v hledišti, kteří by se tou dobou asi nejraději teleportovali do letadla směr Soul.

Korejci se alespoň ve druhé půli zvedli a snížili i díky faktu, že Brazílie ubrala na tempu. U některých více než hra, góly a výsledek vzbudily rozruch brazilské gólové oslavy. Pro někoho gejzír radosti a ukázka temperamentu, pro jiného nedostatek respektu vůči soupeři, jak řekl pro kanál ITV rozladěný Roy Keane. „Nemohu uvěřit tomu, co vidíme. Opravdu brilantní výkon Brazílie, ale toho tance je na mě už moc. Je to jako sledovat Strictly Come Dancing, což se mi nelíbí.“

Brazilské počínání při oslavách tak srovnal se zábavným pořadem BBC, který bychom mohli přirovnat v českých poměrech ke Star Dance.

Keane se pak obul i do brazilského kouče Titeho. „Můžete vyjádřit emoce a dát průchod své kultuře, ale tohle bylo nerespektování soupeře. Vrcholem bylo, že se do toho všeho zapletl i trenér. Tohle je prostě špatně.“

Tite své kroky poté vysvětloval na tiskové konferenci po zápase. „Řekl jsem Richarlisonovi, že pokud mi to ukáže, udělám to, ale že musíme být opatrní, protože spousta lidí řekne, že to je neuctivé. Nechci, aby to tak lidé brali. Je to jen vyjádření radosti z gólu, týmu a výkonu.“

Možná ani sám Keane nečekal, jakou vlnu nevole jeho prohlášení vyvolá na sociálních sítích. Řada fanoušků mu začala připomínat jeho „nedostatek respektu“ k soupeřům, které Keane během své kariéry nevybíravě a někdy i brutálně fauloval. A není divu, bývalý záložník United a irské reprezentace stále platí za jednoho z nejsurovějších hráčů v historii Premier League.

A Brazilci? Ti si evidentně z výroků Keanea pramálo odnesli. Třeba Richarlison po zápase ve velmi úsporné verzi oslavný tanec učil samotného Ronalda.