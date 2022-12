Chcete mě? Ronaldovo ošklivé loučení: chybí mu sebereflexe, zájem o něj není

Cristiano Ronaldo je poprvé v kariéře, která pokrývá dvě dekády, volný hráč. „Osvobozený,“ jak to vnímá on. Nikomu nepodřízený. Bez závazků, bez omezení. Bez budoucnosti? Portugalec dal najevo, že je svým pánem a může jít vlastní cestou. Kam vede? Na MS v Kataru nejde jen o medaile. CR7 přesvědčuje, že má co nabídnout. A už se chytl první zájemce ze Saúdské Arábie, nabídka je dost lukrativní.

Byl to zápas jako žádný jiný. Manchester United přivítal Newcastle a na Old Trafford byla 11. září 2021 hlava na hlavě. Prostor pro novináře a reportéry zaplnilo tolik lidí, že by nepropadlo jablko. VIP lóže zachvátila invaze celebrit a na stadion pochodovali muži středního věku navlečení do viditelně nepadnoucích dresů, které nenosili téměř dvě desetiletí.

Všichni tam byli, aby viděli návrat krále. A Cristiano Ronaldo nezklamal. Dal první i druhý gól a vybídl Red Devils ke vzletu (5:1). „Nádhera,“ smál se Rio Ferdinand. „Vzal si trůn zpět.“

Sedmdesát tisíc fanoušků trhalo nebesa rykem: „Viva Ronaldo!“ Naplnila je víra, že tým, který skončil minule druhý za Man City, když předčil Liverpool i Chelsea, bude v sezoně 2021/22 ještě lepší. Klub utratil 140 milionů eur (3,5 miliardy korun) a ďábelskou pec roztopili Jadon Sancho s Raphaëlem Varanem.

CR7 trval na tom, že se nepřipojil k United, aby žil z minulé slávy. V srdci si hýčkal jistotou, že obnoví velikost klubu. „Budeme vyhrávat trofeje.