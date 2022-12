Nálada kolem Argentiny v Kataru. Obří zájem a tým na míru tátovi Messimu

V roce 2001 dorazil Ronaldinho do Paříže, do místních St. Germain. O rok později slavil v brazilském dresu titul mistra světa. 2017, toť letopočet, kdy PSG získalo ultratalentovaného zelenáče Kyliana Mbappého. 2018 - šampiony se stali Francouzi i s útočníkem v sestavě.

Píšeme rok 2022, hraje se Mundial v Kataru, kde je nejsledovanější osobou argentinský princ Lionel Messi. Zkusíte uhádnout, kdy přestoupil z Barcelony do PSG? Samozřejmě, v létě 2021.

Jediná trofej, jež mu ve sbírce chybí, je titul vládce planety. V pětatřiceti letech má (možná) poslední šanci. Vlastně se může stát, že Messi v pátek večer na majestátním Lusail Stadium, ve čtvrti, která vznikla vlastně kvůli mistrovství, odkope poslední utkání za Argentinu. Případná prohra s Nizozemskem by jím mohla - logicky - být.

„Ne, to se nestane. Ať do dopadne jakkoli,“ vystřelí Nicolas Mai, žurnalista z argentinského Radia Cadena. Stojí před vchodem do konferenční místnosti v tiskovém středisku v Dauhá, za pár minut se tady bude konat předzápasová tiskovka modrobílého mančaftu.

Ačkoli Messi nedorazí, vedle trenére Lionela Scaloniho si sedne Alexis Mac Allister, střední záložník kryjící posvátné desítce záda, je narváno. Značná část novinářů se do sálu nedostane, i když se na poslední chvíli mění místo konání. Z menší dvojky se akce přesunuje do rozlehlejší jedničky.

Není divu. Argentina je společně s Portugalskem (kvůli roztodivným veletočům milého Cristiana Ronalda) a Brazílií nejsledovanějším celkem turnaje. Na tribunách je dokonce číslem jedna. Do Kataru dorazilo na každý duel na 30 tisíc Argentinců, pro něž to přitom rozhodně není levná záležitost.

„Vím, že by tu chtěla být celá Argentina. Máme mezi sebou krásné pouto,“ oceňuje Messi.

„Bohužel, ekonomická situace v naší zemi je opravdu hrozná. Kdyby tady člověk vydržel celý šampionát, přišlo by ho to na deset tisíc dolarů,“ vykládá reportér Mai. „Je to pro nás opravdu drahé, ale jsme vzrušení s Messim. Lidé si vezmou dresy s jeho jménem, sednou do letadla a přiletí. Chceme mu pomoci, aby konečně měl sbírku kompletní. Chceme ho vidět šťastného po finále. Celá země. I já osobně,“ říká přesvědčivě. „Líbilo by se mi finále Argentina - Anglie, to by byl klasický zápas,“ dodá.

Aby k němu došlo, musí Argentina přejít přes Nizozemsko. Favorit je, byť spíše lehký, její výkon se však stupňuje. Stejně tak se čím dál více projevuje génius Leo.

„Jde o jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Je to pocta proti němu hrát. Nikdo to nedokáže sám. Musíme mít dobrý plán,“ nabádá kapitán Virgil van Dijk.

Zastavit Messiho však bude bezesporu klíčové. Skóroval už třikrát, a to ještě nedal penaltu. Připravuje pozice spoluhráčům, v osmifinále proti Austrálii byl tuze vidět. Zdá se být v dobré náladě, usmívá se, dává do hry více srdce, než bylo v poslední době zvykem. Navíc za ním stojí tým postavený klíčovému muži na míru. Nikdo ze spoluhráčů nebrblá, když big boss nezabere dozadu, vědí, že jim snahu vrátí.

„Jsem moc šťastný, když vidím Lea šťastného. Je to podobné jako v Brazílii v roce 2014,“ připomene novinář mistrovství, kde Argentina došla až do finále a její hlavní hvězda byla vyhlášena nejlepším hráčem. Jen tomu chyběl zlatý konec, který uťalo Německo gólem v prodloužení. „Leo má teď kolem sebe grupu hráčů, kteří mu to mohou pomoci zlomit. Jsou tam mladíci, on je jako jejich táta,“ upozorňuje například na útočníka Juliána Álvareze či středopolaře Enza Fernándeze.

Messi má prostě na mužstvo výrazný vliv, tak velký, že už to nebývá obvyklé. Fotbal (vlastně sport obecně) se posouvá ke kolektivnějšímu pojetí. Malý Argentinec je však úkaz, je výjimečný - podobně jako byl jeho předchůdce Diego Maradona. Zlobivec má ale stále navrch, právě díky titulu z Mexika 1986.

„Messi třeba zvládne to stejné. Ale pořád mezi nimi bude rozdíl. Druhý Maradona? Ne, sorry,“ usměje se rozhlasák Mai. „Ale je to jen můj názor,“ upozorní hbitě.

Jak se k tomu postaví celá země, jisté není. Aby to bylo známé, musí Leo v Kataru ještě třikrát vyhrát. Poprvé v pátek s Nizozemskem.