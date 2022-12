Francouz o Mbappého mlčení: Nechce řešit, co bude. Kdo je pro útok klíčový?

Přesto: Čeká vás velký zápas?

„Samozřejmě, historicky ano. Jsme vlastně sousedé, mezi zeměmi je velká rivalita. Ale fotbalově si nemyslím, že by to bylo takové. Nehráli jsme v historii tolik velkých zápasů proti sobě jako třeba se Španěly nebo Italy.“

Je váš tým tak silný jako v Rusku, kde vyhrál mistrovství?

„Je rozhodně jiný. Vypadlo několik důležitých hráčů kvůli zranění, občas je to na hře vidět. Pořád si na sebe ještě zvykají. Občas může vzniknout mezera v defenzivě. Slabina je také levá strana, kde vypadl Lucas Hernandez. Ale tým má sílu v jedné věci.“

V jaké?

„Vemte si Španělsko, které dokáže hrát vlastně jen jedním způsobem. Samé přihrávky, taky na to doplatilo. Francie má mužstvo, které dokáže měnit styl i tempo hry. To je velmi cenná dovednost.“

Před turnajem se zranil Karim Benzema, držitel Zlatého míče. Schází vám?

„S ním v sestavě byla velká očekávání. Ale on byl dlouho mimo tým kvůli kauze s vydíráním. Takže nezapadal do jádra, které se vytvořilo. Myslím, že nechybí, je tady Olivier Giroud.“

Ano, on je zase útočníkem číslo jedna.

„Je ve velmi dobré formě, což je vidět i na trénincích. On je velmi, velmi účinný, mužstvo s ním má, jak bych to řekl přesně, tvar. To je to pravé slovo. Tvar.“

Výborně hraje Kylian Mbappé, daří se však také Antoine Griezmannovi. Čím je prospěšný?

„Je to jediný opravdu kreativní hráč. Dostal jiný prostor na hřišti, to je pro něj dobré. Jsme trochu překvapení, protože byl poslední roky velmi špatný. Jenže teď je najednou klíčový hráč ofenzivy. Kdyby se zranil, bude mít Francie velký problém.“

Co Mbappé? Není mezi vámi válka, když nemluví s novináři?

„Kylian řekl, že se chce soustředit na šampionát. Nechce se zabývat budoucností v PSG. Nic jiného v tom není, po mistrovství by měl znovu začít komunikovat.“

Olivier Giroud řekl, že je tým jako rodina. Sedí to? Francie přece mívala v minulosti problémy se soudržností mužstva.

„V roce 2010 to bylo na mistrovství světa v Jihoafrické republice velmi intenzivní. Tam se bojovalo. Musíme být opatrní, ale teď se zdá, že je to jinak. Je to vzácné. Ale díky tomu může být Francie úspěšná.“

Vyhraje titul?

„Kdo ví?“