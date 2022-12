Oslavy před Nizozemci, Messi se opřel i do Van Gaala: Nemají respekt!

Radost, euforie, ale taky dost velká kritika. Argentinská modla Lionel Messi byl i přes postup do semifinále mistrovství světa dost rozladěný. Závěr zabrnkal na nervy i jindy klidnému kapitánovi. Při rozhovoru pokřikoval na nizozemskou lavičku a dokonce se po zápase opřel do kouče Louise van Gaala. Jenže negativní reakce se valí především na Jihoameričany, kteří po vítězném penaltovém rozstřelu a celkové výhře 3:2 emotivně slavili přímo před zraky soupeře. „Tohle je klasická ukázka toho, proč fotbal nesleduju,„ psal na Twitteru hokejový expert Jakub Koreis.

Vedli o dva góly, postup měli blízko, nestresovali se... Nizozemský náhradník Wout Weghorst ovšem čtvrtfinálový duel zdramatizoval, v 83. minutě snížil a Argentinci znervózněli. V samém závěru nastavení poslal zápas druhou brankou po famózním signálu do prodloužení a závěrečných penalt.

Místy se zdálo, že hlavní rozhodčí Antonio Mateu Lahoz nemá zápas pod kontrolou, mnohokrát musel uklidňovat obě lavičky. Nejvíc emocí před koncem základní hrací doby vzbudil argentinský záložník Leandro Paredes, který nejprve zajel do Nathana Akého a pak napálil míč přímo na nizozemskou střídačku. Dostal žlutou, kterých španělský sudí za 128 minut a následné penalty rozdal šestnáct. Jen zázrakem se duel obešel bez červené.

„Tento zápas neměl skončit tak, jak skončil. Nechci mluvit o rozhodčím, protože nás za to trestají, ale lidé viděli, co se stalo. Před zápasem jsme se toho báli, protože jsme věděli, jak na tom je. A myslím, že FIFA to musí přezkoumat, nemůžete do těchto zápasů postavit rozhodčího, jako je on,“ řekl Messi novinářům.

„Doufám, že toho rozhodčího už nemáme... Je k ničemu!“ prohlásil do kamery BeIN Sports gólman Emiliano Martinez, který zlikvidoval dvě nizozemské penalty a pomohl Argentině do semifinále.

Nizozemsko – Argentina: Rozhodující penalta Lautara Martineze v 5. sérii Video se připravuje ...

Pořádná divočina ale nastala až po zápase. Penaltový rozstřel zvládli Argentinci a euforii z postupu dali dost najevo. Všichni úspěšní exekutoři se okamžitě běželi za týmem radovat, postup slavili před Nizozemci a soupeři se nesportovně vysmáli. „Tohle je klasická ukázka toho, proč fotbal nesleduju. Absolutně bez úrovně,“ prohlásil bývalý hokejový útočník Jakub Koreis na Twitteru.

Někteří ze svěřenců Louise van Gaala se neudrželi a po Jihoameričanech vystartovali. Denzel Dumfries a Noa Lang vyfasovali žluté karty. Argentinský brankář Emiliano Martinez, který se stal hrdinou penaltového rozstřelu, měl navíc Nizozemcům sprostě nadávat.

Emotivní byl i kapitán Messi, jenž kromě vyhroceného rozhovoru s Van Gaalem u střídačky komentoval styl nizozemské hry. „Van Gaal říká, že hrají dobrý fotbal, ale co udělal... Nasadil vysoké hráče a kopali dlouhé míče,“ prohlásil hvězdný Leo, jenž v utkání dal gól a proměnil pokutový kop.

Ve vypjatém duelu ale provokovali i Nizozemci. Během rozstřelu se snažili dostat pod kůži argentinským střelcům a snažili se je rozhodit. „Nemám rád lidi, co mluví už před zápasem. Číslo 19 (Weghorst) nás provokoval, strkal do nás, říkal všemožné věci. Tohle nepatří do fotbalu. Respektuji každého soupeře, ale také chci, aby respektoval on mě. Stejně tak trenér Van Gaal, který nerespektuje Argentinu,“ dodal argentinský kapitán.

Na adresu slavného kouče se vyjádřil i penaltový hrdina Martinez. „Mluvil o tom, že když dojde na penalty, je to jejich výhoda. No, musí držet jazyk za zuby.“

V Kataru se odehrálo zatím nejemotivnější utkání, nabídlo úchvatné momenty. Parádní góly, zvraty, strkanice a vyvrcholení v podobě penalt. Messi drží svou zemi na ramenou a táhne tým ve své misi pro světový titul.

„Vždycky mám velké sny. Tahle parta už dokázala vyhrát na Copa Amérika, před světovým šampionátem jsme byli řazeni mezi nejlepší čtyři týmy. Na začátku bylo hodně lidí, kteří si přáli, abychom byli vyřazení, ale my se nikdy nevzdali,“ ocenila 35letá legenda.

Messi zmínil i vliv Diega Maradony. Argentinské legendy, od jejíž smrti uplynul v nedávných dnech jeden rok. „Diego nás sleduje a tlačí dopředu. Takhle chceme pokračovat,“ prohlásil Messi. V Kataru už nastřílel čtyři góly a přidal dvě asistence, hraje svůj nejlepší šampionát. V semifinále jde Argentina na Chorvatsko.