Český kouč o Kataru i ikoně Máčalovi: Zákaz piva? Tady peníze neřeší

PŘÍMO Z DAUHÁ | Od Čechoslováků to v Kataru slyšíte často. Přišli jsme jen na rok… Nakonec je to jinak, čehož důkazem je také třiačtyřicetiletý Ivo Gregovský. Fotbalový trenér žije v Kataru od léta 2018 a stále netuší, kdy se vrátí domů na Hanou.

V Česku působil u mládeže, zapojil se do projektu regionálních akademií, vyzkoušel si však také pozici asistenta v ostravském Baníku. V Perském zálivu našel místo, kde se zabydlel, v klubu Al Ahlí v současnosti vede mužstvo do dvaceti let.

Podmínky má luxusní, jen mu občas chybí hráči, které navíc musí spíše hladit. Diplomat je i při debatách s managementem, trpělivost růže přináší. „Za ty roky už mě tady asi nic nepřekvapí. Naučil jsem se přemýšlet jejich mentalitou, být o pár kroků před nimi, vnímat, jak by mohli zareagovat. Už se dokážu přešlapům vyhnout,“ vykládá v kavárně v obchodním centru na West Bay, ve čtvrti byznysu a mrakodrapů.

Jací jsou?

„Všichni lidé tady z toho sektoru mají horkou krev a dokáží vybuchnout, rychle mění rozhodnutí.“

Projevilo se to například i ve faktu, že Katar najednou zakázal pivo při mistrovství? Událo se to dva dny před startem monstrózní akce.

„Nepřekvapilo mě to, vím, jak to tady funguje. Nějaká rozhodnutí, například o přeložení zápasu, nám chodí úplně na poslední chvíli. Nemají problém to takhle říct. Myslím, že lidé, kteří přijeli na fotbal, to respektují, navíc kdo si che to pivo najít, najde si ho i v Kataru.“

Ale jde přece o smlouvu se sponzorem, o velké peníze.

„Katar