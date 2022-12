Messi kráčí do nebe, chybí ještě schod. Parťáci vědí, že jim to šéf vrátí

Byla to dojemná chvíle. Dva Lionelové se potkali u postranní čáry a padli si do náručí. Trošku to připomnělo moment, kdy na Euru 2004 objal Karel Brückner Pavla Nedvěda po památném utkání s Nizozemskem.

Tehdy šlo o nezapomenutelné vítězství, k ještě většímu došla Argentina pod vedením kouče Scaloniho a šéfa Messiho. Chorvaté po finále na posledním šampionátu v Rusku musí vzít za vděk sobotním střetem o třetí místo.

Protože...

...Argentina je Messi. Především. O tom není pochyb. Ale nejen on, jak upozorňují odborníci. „Hraje velmi dobře ve středu hřiště, mají rakety na stranách,“ řekl italský trenér Alberto Zaccheroni, člen studijní skupiny světové federace zkoumající hru na šampionátu.

Proti Chorvatsku byla pomoc potřeba. Evropané totiž velmi šikovně drželi dlouhé chvíle míč, proto museli modrobílí svědomitě a pečlivě držet prostory i tvar formace. Ta vypadá při obranné činnosti jako trojúhelník: vzadu pět mužů, krajní hráči malinko výše, před nimi trojice záložníků a na špici Julian Álvarez. Messi je samostatná jednotka, pohybuje se kolem Álvareze, ale nezatahuje se.

Argentině to funguje, spoluhráči vědí, že jim to velký šéf vrátí. Přistoupili na tuto taktiku, navrch jsou schopni dodat další zbraně. V první půli to jasně demonstroval Álvarez. Vedle neuvěřitelné pracovitosti zařídil dvě branky. Při první utekl mezi stopery, brankář Dominik Livakovič ho srazil.

Penalta. Messi (kdo jiný) se postavil chorvatské chobotnici. Napětí bylo značné, Livakovič si totiž na šampionátu přivlastnil postavení penaltového fantoma. V play off vychytal dva rozstřely, proti Brazílii i Portugalsku. Z osmi pokusů lapil pět. Co na to slavná desítka? Nic, poslala míč do středu nahoru. Suše, s přehledem zapsala pátý gól na turnaji.

Álvarez však neměl dost. O chvíli později prostě vzal nohy na ramena a vydal se mezi stopery, prošel, maličko se štěstím a zvýšil. Co tropili chorvatští zadáci, to je otázka. Nepomohl ani krajní bek Borna Sosa, jenž až komicky zaškobrtl. Chorvaté zkrátka neměli den, bylo to znát. Vidět nebyl ani jindy přesvědčivý Luka Modrič.

Navíc proti nim stála atomová dvojka. Ve druhé půli přidalo du M+Á další branku. Tentokrát ukázal Messi sílu, šikovnost, sebevědomí. Sebral míč a zadáka Joska Gvardiola, jehož si žádá z Lipska jeho skorojmenovec Pep Guardiola do Manchesteru City, doslova uškvařil. Tam zpátky, tam, tady jsou moje záda. Pak přišla precizní nahrávka Álvarezovi a bylo definitivně hotovo.

V neděli tak čeká argentinskou celebritu druhý pokus ve finále mundialu. V roce 2014 v Brazílii zašlapal jeho sen v prodloužení zlatý německý chlapec Mario Götze. Tentokrát se Argentina poměří s jedním z dvojice Francie, Maroko.

Majestátní Lusail, stadion s téměř devadesátitisícovou kapacitou, bude každopádně zase našlapaný až po střechu. A Messi na hřišti s páskou i posvátnou desítkou na zádech.